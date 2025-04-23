أدانت وزارة الخارجية التركية الهجوم الإرهابي الذي وقع في القسم الذي تسيطر عليه الهند من إقليم جامو وكشمير، وأدى إلى مقتل ستة وعشرين سائحًا وإصابة كثير بجروح. وقدمت الخارجية التركية تعازيها لأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين. في سياق آخر، عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، عن إشادته وتقديره لموقف باكستان الثابت من القضية الفلسطينية، مؤكدًا دعم بلاده لإسلام آباد في كفاحها ضد الإرهاب.

وفي شأن ذي صلة، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعترض "على الأرجح" صاروخًا قادمًا من اليمن في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، وذلك بعد دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق بإسرائيل.

على صعيد دولي، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية تأجيل جولة المفاوضات مع الولايات المتحدة التي كان من المفترض عقدها اليوم الأربعاء في سلطنة عمان، إلى السبت القادم، وذلك بموافقة وفدي البلدين.

ختامًا، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن أكثر من عشرة ملايين شخص في إثيوبيا يعانون انعدام الأمن الغذائي، محذرًا من أن عمليات البرنامج على وشك الانهيار بسبب نقص التمويل.