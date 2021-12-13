سياسة
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صور | السعودية تطلق خاصية الحجر الأسود الافتراضي.. ما القصة؟
أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الاثنين، مبادرة الحجر الأسود الافتراضي، بهدف استخدام الواقع الافتراضي والتجارب الرقمية لمحاكاة الواقع الحقيقي.
صور | السعودية تطلق خاصية الحجر الأسود الافتراضي.. ما القصة؟
السديس قال إن الحرمين يمتلكان مكانز دينية وتاريخية عظيمة يجب العمل على رقمنتها وإيصالها إلى الجميع / وكالة الأنباء السعودية (واس)
13 ديسمبر 2021

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الاثنين، إطلاق "مبادرة الحجر الأسود الافتراضي" بهدف "استخدام الواقع الافتراضي والتجارب الرقمية التي تشير إلى محاكاة الواقع الحقيقي".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس في بيان عن السديس تأكيده "أهمية إنشاء بيئة محاكاة افتراضية لمحاكاة أكبر عدد ممكن من الحواس مثل الرؤية والسمع واللمس، حتى الشم، لتصل جميع مخرجات الرئاسة التي تخصّ الحرمين الشريفين وما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى جميع أنحاء العالم من خلال العالم الافتراضي، وهي تحاكي الواقع بكل وضوح وصدق".

وأظهرت صور نشرها حساب رئاسة شؤون الحرمين على موقع تويتر، السديس وهو يضع نظارة رقمية ويضع يده على مجسم يشبه الحجر الأسود.

وعلى الرغم من عدم ذكر البيان تفاصيل المبادرة وآلياتها وكيفية تطبيقها، فإنه لفت إلى أن الحرمين "يمتلكان مكانز دينية وتاريخية عظيمة يجب العمل على رقمنتها وإيصالها إلى الجميع، في ظلّ ما يوفَّر من إمكانات ودعم سخي من قيادتنا الرشيدة"، حسب قوله.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس أنه سيُستخدم الواقع الافتراضي (VR) والتجارب الرقمية التي تشير إلى محاكاة الواقع الحقيقي.

وأثار إطلاق المبادرة تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي حول الغرض منها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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