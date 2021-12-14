وصل وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إلى الإمارات في زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره عبد الله بن زايد آل نهيان.

وحسب بيان وزارة الخارجية التركية الاثنين يجري جاوش أوغلو الزيارة خلال الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وخلال الزيارة يلتقي الوزير التركي مسؤولين إماراتيين لمناقشة العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.

ومن المتوقع أن يلتقي جاوش أوغلو خلال زيارته رجال الأعمال الأتراك في دبي بالإضافة إلى زيارة الجناح التركي في معرض إكسبو دبي 2020.