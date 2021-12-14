سياسة
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وزير الخارجية التركي يصل إلى الإمارات في إطار زيارة رسمية
يجري وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو زيارة إلى دولة الإمارات خلال الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وقد وصل إلى الإمارات تلبية لدعوة نظيره عبد الله بن زايد آل نهيان.
وزير الخارجية التركي يصل إلى الإمارات في إطار زيارة رسمية
مولود جاوش أوغلو وصل إلى الإمارات في إطار زيارة رسمية / وزارة الخارجية التركية
14 ديسمبر 2021

وصل وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إلى الإمارات في زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره عبد الله بن زايد آل نهيان.

وحسب بيان وزارة الخارجية التركية الاثنين يجري جاوش أوغلو الزيارة خلال الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وخلال الزيارة يلتقي الوزير التركي مسؤولين إماراتيين لمناقشة العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.

ومن المتوقع أن يلتقي جاوش أوغلو خلال زيارته رجال الأعمال الأتراك في دبي بالإضافة إلى زيارة الجناح التركي في معرض إكسبو دبي 2020.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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