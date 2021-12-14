قررت الحكومة المغربية السماح برحلات جوية استثنائية لإعادة مغاربة تقطعت بهم السبل في الخارج بعد إغلاق الحدود بسبب المتحورة أوميكرون.

وجاء في بيان للجنة الوزارية المكلفة تنسيق إجراءات مكافحة كورونا أنه "من أجل تمكين المواطنين المغاربة المقيمين فعلياً بالمغرب من العودة إلى المملكة، والذين ظلّوا عالقين إثر توقف الرحلات الجوية، ترخص السلطات المغربية بصفة استثنائية رحلات جوية انطلاقاً من البرتغال وتركيا والإمارات العربية المتحدة"، وفق وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وأضاف البيان أن "العملية التي ستنطلق ابتداءً من الأربعاء 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تهم حصرياً المواطنين المغاربة المقيمين فعلياً بالمغرب والذين غادروا التراب الوطني مؤخراً".

ويجب على كل مسافر أن يظهر قبل صعود الطائرة نتيجة فحص PCR سلبية أجري قبل 48 ساعة أو أقل من موعد الرحلة.

كما يجب على المسافرين الخضوع لحجر صحي لمدة سبعة أيام في نزل معيّنة على نفقة الحكومة، وستتكفل السلطات بالعناية بمن تتبين إصابته بالفيروس في المطار أو النزل.

وتقطعت السبل بآلاف المغاربة في الخارج بعد قرار السلطات تمديد تعليق الرحلات التجارية من المغرب وإليه حتى 31 ديسمبر/كانون الأول، بسبب التفشي السريع للمتحورة أوميكرون وارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 في أوروبا.

لكن السلطات تسمح برحلات إجلاء من المغرب ولا سيما نحو أوروبا، فيما بررت الحكومة إغلاق الحدود برغبتها في "الحفاظ على إنجازات المغرب في مكافحة الجائحة".

ويخشى الفاعلون في السياحة أن يقوّض الإجراء الصارم تعافي هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المغربي الهشّ أصلاً، نتيجة تداعيات نحو عامين من الأزمة الصحية.