سياسة
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إعلام عبري: ولي عهد أبو ظبي يعتزم زيارة إسرائيل بدعوة من بينيت
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قبول ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد دعوته لزيارة إسرائيل من دون تحديد الموعد.
إعلام عبري: ولي عهد أبو ظبي يعتزم زيارة إسرائيل بدعوة من بينيت
أكدت الإمارات وإسرائيل رغبتهما المشتركة في دعم العديد من مجالات التعاون المهمة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية / Reuters
14 ديسمبر 2021

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الاثنين أن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد قَبِلَ دعوة بينيت لزيارة إسرائيل، وفق إعلام عبري.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه في ختام لقاء جمعهما بوقت سابق الاثنين في أبو ظبي أعلن بن زايد قبوله دعوة بينيت لزيارة إسرائيل، حسب ما نقلت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.

وأضاف البيان: "بناء عليه أصدر رئيس الوزراء (الإسرائيلي) تعليماته لرجاله ببدء العمل على الزيارة أمام الجانب الإماراتي".

ولم يحدد البيان الصادر عن مكتب بينيت موعد زيارة ولي عهد أبوظبي إلى إسرائيل، كما لم يصدر أي تعقيب من الجانب الإماراتي حتى الآن.

وأضاف البيان أن الجزء الأكبر من الزيارة ركز على "التعارف الشخصي بين الزعيمين (بينيت وبن زايد) اللذين تحدثا بصراحة وأكدا رغبتهما في تعزيز السلام بين البلدين وبناء العلاقات الاقتصادية".

وفي سياق متصل أكدت الإمارات وإسرائيل "رغبتهما المشتركة في دعم العديد من مجالات التعاون المهمة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية من خلال إنشاء صندوق مشترك للبحث والتطوير"، حسب بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وسيعمل هذا الصندوق "إضافة إلى مجلس الأعمال المشترك المنبثق عنه، على تسخير العقول الاقتصادية والتكنولوجية الرائدة في دولة الإمارات ودولة إسرائيل وإيجاد حلول للتحديات مثل تغير المناخ والتصحر إضافة إلى الطاقة النظيفة والزراعة المستقبلية".

ومساء الاثنين أنهى بينيت زيارة رسمية إلى الإمارات بدعوة من ولي عهد أبو ظبي.

ووقَّعت إسرائيل والإمارات في 14 سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقاً لتطبيع العلاقات بينهما برعاية الولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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