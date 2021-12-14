قالت ألمانيا الاثنين إن مخطط الحكم الذاتي يشكل "مساهمة مهمة" للمغرب في تسوية النزاع حول إقليم الصحراء.

جاء ذلك حسب بيان للوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الخارجية، نشرت مضامينه وكالة المغرب الرسمية.

ويأتي موقف الخارجية الألمانية بعد أيام من تدوينة للسفارة الألمانية في العاصمة المغربية الرباط في صفحتها الرسمية بفيسبوك قالت فيها إن "من مصلحة كلا البلدين (ألمانيا والمغرب) عودة العلاقات الدبلوماسية الجيدة والموسعة تقليدياً".

وأبرز البيان أن "ألمانيا تدعم الجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل دائم ومقبول على أساس القرار 2602".

وخلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي صدر عن مجلس الأمن الدولي قرار 2602 بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء بإقليم الصحراء "مينورسو" عاماً إضافياً، وذلك حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

ووفق البيان فإن "المغرب يعد شريكاً رئيسياً للاتحاد الأوروبي وألمانيا في شمال إفريقيا".

وفي 6 مايو/أيار الماضي استدعى المغرب سفيرته لدى برلين زهور العلوي للتشاور بسبب ما وصفه بموقف ألمانيا "السلبي" بشأن قضية إقليم الصحراء و"محاولة استبعاد الرباط من الاجتماعات الإقليمية حول ليبيا".

وقبل استدعاء السفيرة بشهرين كان المغرب أعلن مطلع مارس/آذار الماضي قطع علاقاته مع السفارة الألمانية بالعاصمة الرباط، جراء "خلافات عميقة تهم قضايا مصيرية (لم توضح وقتها بالضبط)".

وفي الرابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري قال تقرير برلماني مغربي إن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قال إن علاقة بلاده مع ألمانيا يجب أن "تراعي الوضوح والمعاملة بالمثل".

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير مع البرلمانيين بمجلس المستشارين (أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)، حسب التقرير الذي وزع على البرلمانيين.

وأوضح التقرير البرلماني أن "العلاقات الحالية للمغرب مع ألمانيا تحتاج إلى عمل ومجهود، وفق منطق يراعي الوضوح والمعاملة بالمثل".

‎ وتقترح الرباط حكماً ذاتياً موسعاً بإقليم الصحراء تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" لاستفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.