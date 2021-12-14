سياسة
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السعودية تعلن استعدادها للتطبيع مع إسرائيل بشروط.. ما هي؟
تَعرَّفْ الشروط التي يمكن أن توافق السعودية بموجبها على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
السعودية تعلن استعدادها للتطبيع مع إسرائيل بشروط.. ما هي؟
"إنهاء احتلال كل الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ومنح الفلسطينيين حق تقرير المصير" / Getty Images
14 ديسمبر 2021

أعلنت السعودية استعدادها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بشرط تنفيذ تل أبيب مبادرة السلام العربية المطروحة عام 2002.

جاء ذلك في مقابلة باللغة الإنجليزية أجرتها صحيفة "عرب نيوز" السعودية مع مندوب الرياض الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي نشرتها الثلاثاء.

وقال المعلمي إن "آخر موقف سعودي رسمي هو أننا على استعداد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بمجرد أن تنفذ بنود مبادرة السلام السعودية (المبادرة العربية للسلام) التي طُرحت عام 2002".

وأوضح أن المبادرة "تدعو لإنهاء احتلال كل الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ومنح الفلسطينيين حق تقرير المصير".

وأضاف المعلمي: "بمجرد حدوث ذلك فليست السعودية وحدها ولكن العالم الإسلامي بكامله والأعضاء الـ57 بمنظمة التعاون الإسلامي سيتبعوننا في ذلك، أي في الاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات معها".

و"مبادرة السلام العربية" التي تُعرف أيضاً بـ"المبادرة السعودية" مقترح اعتمدته جامعة الدول العربية خلال قمتها التي عقدتها في بيروت عام 2002.

وتنص المبادرة على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دولياً على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة والأراضي التي لا تزال محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها.

وشدد المعلمي على أن "الوقت لا يُغير الصواب أو الخطأ"، فـ"الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خطأ مهما طال أمده".

وأضاف: "الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة فيما يتعلق بالمستوطنات والحصار وحرمان الفلسطينيين من كرامتهم وحقوقهم، خاطئة، وهذا لا يتغير".

وأوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أفادت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) بأن وفداً مكوناً من 20 رئيساً للجاليات اليهودية في الولايات المتحدة زار السعودية وعقد اجتماعات مع مسؤولين كبار في المملكة بينهم وزراء وممثلون عن الأسرة المالكة، بهدف الدفع إلى تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض.

وكانت إسرائيل وقَّعت في 2020 اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين واستئنافها مع المغرب، فيما جرى إعلان قرار تطبيع العلاقات مع السودان، فضلاً عن مساعٍ إسرائيلية أعلنت مؤخراً لإدخال دول عربية وإسلامية أخرى، بينها جزر القمر، إلى هذا الخيار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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