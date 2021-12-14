أعلنت الوزيرة المغربية المنتدبة المكلفة الانتقال الرقمي غيثة مزور الاثنين أن وزارتها تلقت أكثر من مليون شكوى تتعلق بالرشوة والفساد منذ 2018.

وخلال ردها على أسئلة برلمانيين في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) قالت الوزيرة: "جرى التوصل إلى أكثر من مليون شكوى تتعلق بالرشوة والفساد".

وأضافت أنه "جرت معالجة أكثر من 85% منها (الشكاوى)، في إطار البوابة الوطنية الرسمية للشكاوي (موقع حكومي لتلقي شكاوى الرشوة)".

وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تهدف إلى رفع منسوب ثقة المواطن والمستثمرين وتعزيز مناخ الأعمال عبر تقليص نسب الفساد.

وفي يناير/كانون الثاني 2018 أطلقت الحكومة المغربية البوابة الوطنية للشكاوى.

وتراجع المغرب في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2020 من المرتبة 85 إلى 86 من أصل 180 دولة، وفق تقرير أصدرته منظمة الشفافية الدولية.