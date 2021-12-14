سياسة
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تركيا وأرمينيا تستعدان لتعيين ممثلين خاصين بينهما
ستشهد المرحلة القادمة تبادل تعيين ممثلين خاصين بين تركيا وأرمينيا، حسب ما أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو.
تركيا وأرمينيا تستعدان لتعيين ممثلين خاصين بينهما
صورة أرشيفية / مواقع التواصل
14 ديسمبر 2021

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أن المرحلة القادمة ستشهد تبادل تعيين ممثلين خاصين مع أرمينيا.

جاء ذلك في كلمة لوزير الخارجية التركي في جلسة خاصة بالبرلمان التركي مساء الاثنين حول الموازنة العامة لعام 2022.

وأشار جاوش أوغلو إلى أنّ تحركات بلاده حيال العلاقات مع أرمينيا تجري عبر التنسيق مع أذربيجان.

وكشف الوزير التركي عن قرب تسيير رحلات طيران غير مجدولة (شارتر) بين إسطنبول والعاصمة الأرمينية يريفان.

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية الثلاثاء تعيين ممثل خاص من أجل تطبيع العلاقات مع تركيا.

جاء ذلك على لسان متحدث وزارة الخارجية فان أونانيان عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعيين وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو ممثلاً خاصاً متعلقاً بشؤون أرمينيا.

وأكد أونانيان أن أرمينيا مستعدة دائماً لعملية تطبيع العلاقات مع تركيا من دون شروط مسبقة.

وقال: “وفي هذا الإطار فإننا نقيم بشكل إيجابي تصريح وزير الخارجية التركي بشأن تعيين ممثل خاص لتطبيع العلاقات، ونؤكد أن الجانب الأرميني سيعين ممثلاً خاصاً لبدء الحوار“.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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