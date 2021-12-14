سياسة
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بعد زيارته الإمارات.. إدخال رئيس الوزراء الإسرائيلي عزلاً صحياً خشية كورونا
دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وجميع مرافقيه القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى العزل الصحي، بعد اكتشاف إصابة أحد أفراد الوفد بفيروس "كورونا".
بعد زيارته الإمارات.. إدخال رئيس الوزراء الإسرائيلي عزلاً صحياً خشية كورونا
نفتالي بينيت
14 ديسمبر 2021

قال مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت وجميع مرافقيه القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة دخلوا إلى العزل الصحي بعد اكتشاف إصابة أحد أفراد الوفد بفيروس "كورونا".

وقال مكتب بينيت في بيان: "جرى تحديد مصاب بفيروس كورونا كان على متن رحلة رئيس الوزراء القادمة من الإمارات".

وأضاف: "وفقاً لإجراءات وزارة الصحة فإن جميع أفراد الوفد المرافق لرئيس الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء بينيت موجودون حالياً في العزل الصحي وسيجرون فحص PCR آخر غداً (الأربعاء)".

وكان بينيت في زيارة لدولة الإمارات والتقى خلالها ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، حسب مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية.

ووقعت إسرائيل والإمارات في 14 سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقاً لتطبيع العلاقات برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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