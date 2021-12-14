سياسة
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تركيا.. ارتفاع بيع العقارات للأجانب 48.4% في نوفمبر
أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن قطاع العقارات في تركيا ارتفع بعدد الوحدات السكنية المباعة للأجانب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنسبة 48.4% مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي.
تركيا.. ارتفاع بيع العقارات للأجانب 48.4% في نوفمبر
سجل قطاع العقارات في تركيا ارتفاعاً في عدد الوحدات السكنية المباعة للأجانب خلال نوفمبر/تشرين الثاني / AA
14 ديسمبر 2021

سجل قطاع العقارات في تركيا ارتفاعاً في عدد الوحدات السكنية المباعة للأجانب خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنسبة 48.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وحسب هيئة الإحصاء التركية بيعت 178 ألفاً و814 وحدة سكنية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بينها 7 آلاف و363 للأجانب.

أما في الفترة بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني فارتفع بيع الوحدات السكنية للأجانب 39.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت 50 ألفاً و735 وحدة سكنية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني جاء الإيرانيون في المرتبة الأولى بشراء 1406 وحدات سكنية، تلاهم العراقيون بـ1075، ثم الروس بـ836.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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