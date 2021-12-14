سياسة
2 دقيقة قراءة
قبل يومٍ من التوقيع.. لماذا حاول نتنياهو إلغاء اتفاق التطبيع مع الإمارات؟
سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نتنياهو للانسحاب من التوقيع على اتفاق التطبيع مع الإمارات والبحرين قبل يوم واحد من الاحتفال بالتوقيع في واشنطن.. فماذا كان السبب؟
قبل يومٍ من التوقيع.. لماذا حاول نتنياهو إلغاء اتفاق التطبيع مع الإمارات؟
نتنياهو حاول إلغاء التوقيع على اتفاق التطبيع قبل يوم واحد / AA
14 ديسمبر 2021

كشف موقع عبري الثلاثاء أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو حاول الانسحاب من توقيع اتفاق تطبيع مع دولة الإمارات العربية المتحدة في 12 أغسطس/آب العام الماضي، وذلك قبل يوم واحد من التوقيع الرسمي على الاتفاق في واشنطن.

ونقل موقع "واللا" عن مسؤولين سابقين في الإدارة الأمريكية التي ترأسها دونالد ترمب قولهم إن "نتنياهو حاول الانسحاب من اتفاق التطبيع لاعتبارات سياسية داخلية، وذلك على خلفية الانشقاق في الحكومة الإسرائيلية التي كان يعتقد أنها على وشك الانهيار وأن انتخابات جديدة تلوح بالأفق".

وحسب الموقع، قبل يوم واحد من إبرام اتفاقيات التطبيع التي شاركت فيها الإمارات وإسرائيل والبحرين برعاية أمريكية، اتصل السفير الإسرائيلي في واشنطن بالمبعوث الأمريكي الخاص آفي بيكوفيتش وقال له: "رئيس الوزراء نتنياهو ربما يذهب إلى انتخابات، سوف نلغي كل شيء، لا نعلم إذا كنّا نستطيع الآن أن نكمل هذا الاتفاق".

وبرر السفير الإسرائيلي هذا الانسحاب بأن نتنياهو "يعتقد أن الوقت لم يعد مناسباً لتوقيع اتفاق تطبيع".

في حينه استشاط جاريد كوشنر صهر ترمب ومبعوثه ومهندس الاتفاق غضباً حسب "واللا"، ولم يصدق ما سمعه بعد أسابيع طويلة من عقد اجتماعات سرية وحساسة للتوصل إلى هذا الاتفاق.

وقال كوشنر للمبعوث الأمريكي: "نتنياهو يريد إلقاء كل شيء إلى حاوية القمامة من أجل اعتبارات سياسية داخلية، أخبر الإسرائيليين أنه لا يمكن إلغاء التوقيع بأي ثمن، سنفعل ذلك ثم سيشكروننا على ذلك".

من جهته اتصل السفير الأمريكي في تل أبيب دافيد فريدمان بمكتب نتنياهو على الفور؛ "لعدة دقائق تواصل مع رجال نتنياهو وكان يصرخ خلال المحادثة، ثم اتصل بالمسؤولين الأمريكيين وأخبرهم بأن كل شيء سجري وفق الاتصال وبالموعد المحدد".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us