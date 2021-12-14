أدانت محكمة دنماركية الثلاثاء، شركة "بانكر هولدينغ" لتوريد الوقود ورئيسها التنفيذي ووحدة تابعة لها بانتهاك عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي، ببيع وقود طائرات إلى القوات الروسية بسوريا، وفقاً لوثائق المحكمة.

ووجهت المحكمة اتهامات لشركة "بانكر هولدينغ"، وهي من كبرى شركات شحن وتوريد الوقود في العالم، ورئيسها التنفيذي وشركة دان بانكرينغ التابعة لها بانتهاك الحظر الذي فرضها الاتحاد الأوروبي عام 2011 على سوريا.

وأظهرت وثائق المحكمة أن 172 ألف طن من وقود الطائرات تبلغ قيمتها نحو 647 مليون كرونة دنماركية (101 مليون دولار) بيعت على 33 دفعة لشركات روسية في الفترة بين 2015 و2017.

وورّدت الشركات الروسية التي كانت تنوب عن البحرية الروسية، وقود الطائرات إلى ميناء بانياس السوري لتستخدمه القوات الجوية الروسية في سوريا.

وقال هنريك ساندرز محامي الدفاع عن "بانكر هولدينغ" لرويترز إن "الأطراف المدانة ستطلب مهلة لدراسة الحكم وتقرير ما إذا كانت ستطعن عليه".

وقضت المحكمة بتغريم دان بانكرينغ 30 مليون كرونة وتغريم بانكر هولدينغ أربعة ملايين كرونة، وحكمت بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ على رئيسها التنفيذي كيلد روزينبيك ديمانت.