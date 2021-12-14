أكّدت شركة فايزر الثلاثاء، أن عقارها المضاد لفيروس كورونا يُخفّف بنسبة 90% أعراض الإصابة بالفيروس واحتمالات الوفاة عند الأشخاص المعرّضين للخطر، إن أُخذ قرص الدواء في الأيام الأولى التي تلي ظهور أعراض المرض، حسب الاختبارات السريرية.

وتستند النتائج على الاختبارات التي أُجريت على المشاركين البالغ عددهم 2200 شخص، مؤكّدة النتائج الأولية التي أعلنتها فايزر مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ولم تُسجَّل أي وفاة بين الذين تلقوا العلاج. وكان المشاركون غير ملقحين وعرضة لمخاطر عالية لتطور حالات خطيرة من كوفيد-19.

وأشارت الشركة إلى أن علاجها الذي سيُسوّق تحت اسم "باكسلوفيد" يفترض أن يكون فعّالًا أيضاً ضدّ المتحوّر أوميكرون.

وقال ألبرت بورلا المدير العام لفايزر في بيان: "هذا الأمر يؤكد قدرة هذا الدواء الذي من شأنه إنقاذ أرواح المرضى في العالم"، مضيفاً أن "المتحورات المقلقة مثل أوميكرون زادت من الحاجة إلى خيارات متاحة أمام هؤلاء الذين يصابون بالفيروس".

وتستخدم حبوب فايزر فئة من مضادات الفيروسات من فئة "مثبّطات الإنزيم البروتيني" التي توقف عمل إنزيم أساسي لتكاثر الفيروس.

في المقابل، يمكن وصف حبة أو قرص بسرعة للمريض الذي سيأخذها بسهولة في المنزل. وتتطلب علاجات فايزر ومجموعة ميرك التي طوّرت ايضاً أقراصاً لمعالجة أعراض الإصابة بكوفيد-19، أخذ عشر جرعات على مدى خمسة أيام.