قالت وزارة الصحة اليمنية التابعة لحكومة الحوثيين بصنعاء الثلاثاء، إن "خمسة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 124 نتيجة أعيرة نارية طائشة في عدد من المحافظات عقب احتفالات لم يسبق لها مثيل بفوز منتخب الناشئين ببطولة غرب آسيا لكرة القدم".

وقالت الوزارة غير المعترف بها دولياً في بيان نشره موقع "26 سبتمبر" التابع للحوثيين: "شهدت العاصمة صنعاء والمحافظات مساء الاثنين احتفالات جماهيرية غير مسبوقة بتتويج منتخب الناشئين ببطولة غرب آسيا".

وأضافت: "شهدت الاحتفالات إطلاق الأعيرة النارية ما تسبب بوفاة خمسة أشخاص وإصابة 124 نتيجة الرصاص الراجع (الطائش) الذي أطلقته الجماهير المحتفلة بالفوز التاريخي".

وينتشر السلاح على نطاق واسع في اليمن وتشير تقديرات محلية ودولية إلى وجود 60 مليون قطعة سلاح في الدولة التي يبلغ تعداد سكانها 30 مليوناً.

وجاء تتويج المنتخب اليمني للناشئين تحت 17 عاماً بلقب بطولة غرب آسيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على نظيره السعودي حامل اللقب 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 مساء الاثنين.

وتعد هذه أول بطولة خارجية يحققها منتخب يمني في المحافل العربية والإقليمية والدولية، وفي ثالث مشاركة لمنتخب الناشئين في بطولة غرب آسيا لهذه الفئة.