قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إن "بلاده مستعدة لتطبيع علاقاتها مع أرمينيا، إن أظهرت الأخيرة حسن نية تجاه ذلك".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، عقب لقائهما في مقر الحلف ببروكسل.

وأضاف علييف أن أذربيجان تسعى من أجل السلام والاستقرار في المنطقة، وتقليص احتمالات اندلاع حرب جديدة فيها.

وتابع: "في حال رأينا حسن نية من قبل الجانب الأرميني، يمكننا العمل حينها من أجل توقيع اتفاقية سلام بين البلدين".

بدوره، قال ستولتنبرغ إن "الناتو يدعم إطلاق حوار بين أذربيجان وأرمينيا ويولي أهمية كبيرة لذلك".

وشدد على أهمية حل الخلافات بين باكو ويريفان عبر الطرق الدبلوماسية.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، عقب هجوم شنّه الجيش الأرميني على مناطق مدنية مأهولة.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على أراضيها المحتلة منذ نحو 30 عاماً.