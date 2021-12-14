سياسة
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تذكرة بنكهة القنب.. هكذا أغرت شركة النقل في برلين ركابها في عيد الميلاد
قامت شركة (بي.في.جي) التي تدير وسائل النقل العام في برلين، بحملة ترويجية تبيع من خلالها تذكرة القنب (الحشيش) الصالحة للأكل، وتستغل الشركة في حملتها الأنباء الواردة من الائتلاف الألماني الجديد بأن ألمانيا قد تقنن الحشيش وتسمح ببيعه لأغراض ترفيهية.
تذكرة بنكهة القنب.. هكذا أغرت شركة النقل في برلين ركابها في عيد الميلاد
صحيفة الغارديان البريطانية قالت إن مالطا ستصبح أول دولة أوروبية تضفي الشرعية على زراعة القنب (الحشيش) وحيازته للاستخدام الشخصي / AP
14 ديسمبر 2021

أصدرت شركة (بي.في.جي) التي تدير وسائل النقل العام في برلين "تذكرة القنب" الصالحة للأكل، والتي تقول على سبيل المزاح إنها قد تساعد في تخفيف ضغوط السفر في أعياد الميلاد، وتخفيف الكآبة التي يشتهر بها سكان برلين.

وتشتهر شركة النقل بالحملات الترويجية الخادعة، وتستغل هذه الحملة الأنباء الواردة من الائتلاف الألماني الجديد بأن ألمانيا قد تقنن الحشيش وتسمح ببيعه لأغراض ترفيهية.

وقال المتحدث باسم الشركة جانيس شوينتو: "بالطبع تلمع السعادة في العيون مع استقبال كل هذا"، مضيفا أن الرسالة التي يبعثون بها عبر التذكرة مفادها: "في فترة عيد الميلاد المليئة بالضغوط، استخدموا الحافلات أو مترو الأنفاق".

وتقول الشركة إن "تذكرتها مصنوعة من ورق صالح للأكل مرشوش بزيت القنب، المستخرج من بذور القنب ويُعتقد أن له تأثيراً مهدئاً"، ولا تحتوي على مواد ممنوعة .

ولا يحتوي زيت القنب المستخدم في التذاكر على مادة كانابيديول أو تتراهيدروكابينول، وهو المركب الكيميائي ذو التأثير المخدر.

وتُعرض التذاكر لمدة أسبوع بقيمة 8.80 يورو (9.94 دولار) للواحدة، وصالحة للاستخدام لمدة 24 ساعة.

وقال شوينتو: "نقول بوضوح تام إن أي شخص يريد استخدام التذكرة كتذكرة (ركوب) فعلية، يُرجى فقط مضغها أو أكلها بعد انتهاء الرحلة لأن قضم قطعة منها سيجعلها غير صالحة للاستخدام".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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