سياسة
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تحديد هوية 26 مهاجراً غرقوا أثناء محاولة عبور القنال الإنجليزي
تمكن المحققون من تحديد هوية 26 مهاجراً، بينهم نساء وأطفال، عقب غرق القارب الذي يقلهم، الشهر الماضي، في القنال الإنجليزي، أثناء محاولة العبور إلى بريطانيا.
تحديد هوية 26 مهاجراً غرقوا أثناء محاولة عبور القنال الإنجليزي
في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، انقلب القارب قبالة سواحل شمال فرنسا. صورة توضيحية / Getty Images
15 ديسمبر 2021

أعلن الادعاء العام في باريس، تحديد هوية 26 مهاجراً، بينهم 7 نساء ومراهقة وطفلة، في مأساة وقعت الشهر الماضي حينما غرق قارب في القنال الإنجليزي، كان يحمل أكثر من 27 شخصاً يحاولون الوصول إلى بريطانيا.

وأشارت المدعية العامة في باريس لوري بيكو، في بيان، إلى أن هوية أحد المهاجرين "لا تزال غير معروفة".

فيما تمكن المحققون رسمياً من تأكيد هوية 16 كردياً عراقياً، بينهم أربع نساء، وشاب عمره 16 عاماً، وفتاة عمرها 7 سنوات.

ومن بين الضحايا أيضاً كردي إيراني، وثلاثة إثيوبيين بينهم امرأتان، وصومالية، وأربعة أفغان، ومصري ، وقد تراوحت أعمار البالغين ما بين 19 و 46 عاماً، وفق البيان.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني، انقلب القارب قبالة سواحل شمال فرنسا، فيما وصفه وزير داخلية البلاد بأنه أكبر مأساة وقعت للمهاجرين بهذا الممر المائي حتى الآن.

ورغم هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر، فإن عدد محاولات الفرار طلباً للجوء في أوروبا، تضاعف هذا العام ثلاث مرات مقارنة بعام 2020.

وقد أدت مأساة المهاجرين الغارقين إلى اندلاع أزمة سياسية بين بريطانيا وفرنسا، حيث تبادلتا الاتهام بعدم القيام بما يكفي لردع المهاجرين عن عبور القناة.

وفي النهاية، وافق مسؤولو الهجرة الأوروبيون على إرسال طائرة لمراقبة شواطئ القنال الإنجليزي فيما يتعلق بنشاط المهاجرين، كما تعهدوا بالعمل معا بشكل أوثق ضد شبكات تهريب المهاجرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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