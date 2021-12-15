سياسة
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قوات فرنسا تعيد معسكر تمبكتو إلى جيش مالي
بعدما احتفظت بوجود متواصل نحو تسع سنوات في المنشأة الواقعة في شمال البلاد، أعادت القوات الفرنسية في مالي معسكر تمبكتو إلى جيش مالي وأُنزل العلم الفرنسي ورفع مكانه العلم المالي في القاعدة.
قوات فرنسا تعيد معسكر تمبكتو إلى جيش مالي
أُنزل العلم الفرنسي ورفع مكانه العلم المالي في القاعدة / AFP
15 ديسمبر 2021

أعادت القوات الفرنسية في مالي الثلاثاء معسكر تمبكتو إلى جيش مالي بعدما احتفظت بوجود متواصل نحو تسع سنوات في المنشأة الواقعة في شمال البلاد، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأُنزل العلم الفرنسي ورفع مكانه العلم المالي في القاعدة، بمشاركة عدد محدود من الجنود الفرنسيين والماليين وممثّلين عن السلطات المحلية ومسؤولين أمنيين.

وصافح الجنرال الفرنسي إتيان دو بيرو قائد قوة برخان في مالي، القائد المالي الجديد للمعسكر. وفي مبادرة رمزية سلّمه مفتاحاً خشبياً وسط تحليق طائرة عسكرية فرنسية على علوّ منخفض.

وبدأ الانسحاب الفرنسي من تمبكتو في أبريل/نيسان 2013، وكان لا يزال فيها نحو 150 جندياً فرنسياً.

وقال الكابتن فلوريان الذي كان يتولّى قيادة المعسكر قبل عملية التسليم: "بالنسبة إلينا، إنها صفحة تطوى لكن المهمة مستمرة"، مشيراً إلى مواصلته مع جنوده المهمة في مالي.

وأكد الجنرال دو بيرو أن فرنسا ستكون حاضرة بشكل مختلف، مضيفاً أن هدف مهمة برخان في نهاية المطاف هو تمكين مالي من أخذ مصيرها بيدها لكن دائماً في إطار شراكة.

ولم تُلقِ القيادة المالية الجديدة للمعسكر أي كلمة.

وتُشكِّل مغادرة الجنود الفرنسيين منعطفاً، فبعد مغادرتها كيدال وتيساليت، استكملت برخان بخروجها من تمبكتو فكّ الارتباط في قطاع من شمال مالي.

يشار إلى أن حركات أزوادية وجماعات مسلحة سيطرت على مناطق الشمال المالي عام 2012، وبسطت نفوذها على 3 مدن رئيسية هي كيدال وتمبكتو وغاو.

وأدّى تدخل القوات الفرنسية بدعم دولي في يناير/كانون الثاني 2013، إلى طرد الجماعات المسلحة من مدينتي غاو وتمبكتو، فيما بقيت كيدال تحت سيطرة الحركات الأزوادية.

ورغم توقيع اتفاق سلام، في مايو/أيار، ويونيو/حزيران 2015، بين الحكومة المركزية في باماكو وأبرز الحركات الأزوادية، إلا أن حوادث العنف لا تزال متواترة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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