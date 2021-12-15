أعادت القوات الفرنسية في مالي الثلاثاء معسكر تمبكتو إلى جيش مالي بعدما احتفظت بوجود متواصل نحو تسع سنوات في المنشأة الواقعة في شمال البلاد، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأُنزل العلم الفرنسي ورفع مكانه العلم المالي في القاعدة، بمشاركة عدد محدود من الجنود الفرنسيين والماليين وممثّلين عن السلطات المحلية ومسؤولين أمنيين.

وصافح الجنرال الفرنسي إتيان دو بيرو قائد قوة برخان في مالي، القائد المالي الجديد للمعسكر. وفي مبادرة رمزية سلّمه مفتاحاً خشبياً وسط تحليق طائرة عسكرية فرنسية على علوّ منخفض.

وبدأ الانسحاب الفرنسي من تمبكتو في أبريل/نيسان 2013، وكان لا يزال فيها نحو 150 جندياً فرنسياً.

وقال الكابتن فلوريان الذي كان يتولّى قيادة المعسكر قبل عملية التسليم: "بالنسبة إلينا، إنها صفحة تطوى لكن المهمة مستمرة"، مشيراً إلى مواصلته مع جنوده المهمة في مالي.

وأكد الجنرال دو بيرو أن فرنسا ستكون حاضرة بشكل مختلف، مضيفاً أن هدف مهمة برخان في نهاية المطاف هو تمكين مالي من أخذ مصيرها بيدها لكن دائماً في إطار شراكة.

ولم تُلقِ القيادة المالية الجديدة للمعسكر أي كلمة.

وتُشكِّل مغادرة الجنود الفرنسيين منعطفاً، فبعد مغادرتها كيدال وتيساليت، استكملت برخان بخروجها من تمبكتو فكّ الارتباط في قطاع من شمال مالي.

يشار إلى أن حركات أزوادية وجماعات مسلحة سيطرت على مناطق الشمال المالي عام 2012، وبسطت نفوذها على 3 مدن رئيسية هي كيدال وتمبكتو وغاو.

وأدّى تدخل القوات الفرنسية بدعم دولي في يناير/كانون الثاني 2013، إلى طرد الجماعات المسلحة من مدينتي غاو وتمبكتو، فيما بقيت كيدال تحت سيطرة الحركات الأزوادية.

ورغم توقيع اتفاق سلام، في مايو/أيار، ويونيو/حزيران 2015، بين الحكومة المركزية في باماكو وأبرز الحركات الأزوادية، إلا أن حوادث العنف لا تزال متواترة.