سياسة
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مجلس الشيوخ الأمريكي يُقرّ رفع سقف الديون بـ2.5 تريليون دولار
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي زيادة سقف الديون بمقدار 2.5 تريليون دولار وأرسله إلى مجلس النواب لإقراره للحيلولة دون تخلف لم يسبق له مثيل عن سداد الديون.
مجلس الشيوخ الأمريكي يُقرّ رفع سقف الديون بـ2.5 تريليون دولار
يبلغ الدين الفيدرالي الحالي 28.9 تريليون دولار / Reuters
15 ديسمبر 2021

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء زيادة سقف الديون بمقدار 2.5 تريليون دولار، بهدف تمديد سلطة الاقتراض الحكومية حتى أوائل عام 2023.

وسيرسل التصويت بـ50 صوت مقابل 49 التشريع إلى مجلس النواب، إذ قال زعيم الأغلبية ستيني هوير إنه يخطط لإجراء تصويت يوم الثلاثاء وإرساله إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه.

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في قاعة مجلس الشيوخ قبل التصويت: "لقد فاز الحكم المسؤول في هذه القضية البالغة الأهمية".

وأضاف: "يمكن للشعب الأمريكي أن يتنفس بسهولة ويطمئن إلى أنه لن يكون (هناك) تعثر".

ويبلغ الدين الفيدرالي الحالي 28.9 تريليون دولار، وقد حذَّرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الحكومة قد تواجه صعوبة في الوفاء بالتزاماتها بعد 15 ديسمبر/كانون الأول، رغم أن المحللين الخارجيين قالوا إن الحكومة لديها المزيد من الوقت.

يأتي تحرك مجلس الشيوخ نتيجة للتشريع الذي وافق عليه الكونغرس، الأسبوع الماضي والخاص بإنشاء مسار لتسريع الإجراء، من خلال حمايته من تهديد التعطيل الجمهوري في مجلس الشيوخ، والسماح له بالمرور بأغلبية بسيطة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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