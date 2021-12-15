نفى الجيش الأردني، الأربعاء، صحة خبر تناولته وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مفاده إطلاق قواته النار صوب جنود إسرائيليين على حدود المملكة.

وقال الجيش في بيان على لسان مصدر عسكري وصفه بالمسؤول: "في تمام الساعة 11:39 (توقيت محلي) من صباح يوم أمس الثلاثاء، حدث اشتباه بعملية تهريب في منطقة المثلث الحدودي الأردني السوري الاسرائيلي (وادي قليد)".

وأضاف: "قام حرس الحدود للمنطقة العسكرية الشمالية في منطقة الواجب برماية تحذيرية للتأكد من خلو المنطقة من مهربين، وهو إجراء يومي اعتيادي في مثل هذه الحالات للمحافظة على أمن وسلامة الحدود".

وأردف البيان: "صادف بالأثناء مرور دورية إسرائيلية في الطرف المقابل أثناء الاشتباه، وبعد انتهاء التعامل مع الموقف تابعت الدورية حركتها داخل حدودهم وباتجاه العمق الإسرائيلي دون حدوث أي احتكاك ".

وأكد المصدر في ختام البيان، أن "الجهة المخولة بنشر أخبار القوات المسلحة هي مديرية التوجيه المعنوي"، داعياً وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى "ضرورة التحقق والتأكد من مصداقيتها قبل نشرها".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن جندياً أردنياً أطلق النار على جنود إسرائيليين، على الحدود مع الأردن، أمس الثلاثاء.

ونقل موقع "واللا" العبري عن مصدر عسكري إسرائيلي، أن الجندي الأردني أطلق عيارين ناريين على الجنود الذين امتنعوا عن الرد عليه بطلقات نارية.

ولم تقع إصابات إثر إطلاق النار، فيما لا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق.

ولاحقاً، أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحادث وقع على الحدود المشتركة مع الأردن وسوريا.

ووقع الأردن اتفاقية سلام مع إسرائيل عام 1994، فيما عرف باتفاقية "وادي عربة" (صحراء أردنية محاذية لفلسطين)، نصت على إنهاء حالة العداء بين الجانبين، وتطبيق أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات بين الدول.