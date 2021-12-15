سياسة
2 دقيقة قراءة
عَمان تنفي ادعاء تل أبيب إطلاق جندي أردني النار على جنودها قرب الحدود
ذكر الإعلام العبري، أن جندياً أردنياً فتح النار على جنود إسرائيليين، على الحدود الأردنية السورية، من دون وقوع إصابات، فيما نفى الجيش الأردني، صحة الخبر.
عَمان تنفي ادعاء تل أبيب إطلاق جندي أردني النار على جنودها قرب الحدود
الجيش الأردني ينفي حادثة إطلاق النار باتجاه جنود إسرائيليين / AA
15 ديسمبر 2021

نفى الجيش الأردني، الأربعاء، صحة خبر تناولته وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مفاده إطلاق قواته النار صوب جنود إسرائيليين على حدود المملكة.

وقال الجيش في بيان على لسان مصدر عسكري وصفه بالمسؤول: "في تمام الساعة 11:39 (توقيت محلي) من صباح يوم أمس الثلاثاء، حدث اشتباه بعملية تهريب في منطقة المثلث الحدودي الأردني السوري الاسرائيلي (وادي قليد)".

وأضاف: "قام حرس الحدود للمنطقة العسكرية الشمالية في منطقة الواجب برماية تحذيرية للتأكد من خلو المنطقة من مهربين، وهو إجراء يومي اعتيادي في مثل هذه الحالات للمحافظة على أمن وسلامة الحدود".

وأردف البيان: "صادف بالأثناء مرور دورية إسرائيلية في الطرف المقابل أثناء الاشتباه، وبعد انتهاء التعامل مع الموقف تابعت الدورية حركتها داخل حدودهم وباتجاه العمق الإسرائيلي دون حدوث أي احتكاك ".

وأكد المصدر في ختام البيان، أن "الجهة المخولة بنشر أخبار القوات المسلحة هي مديرية التوجيه المعنوي"، داعياً وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى "ضرورة التحقق والتأكد من مصداقيتها قبل نشرها".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن جندياً أردنياً أطلق النار على جنود إسرائيليين، على الحدود مع الأردن، أمس الثلاثاء.

ونقل موقع "واللا" العبري عن مصدر عسكري إسرائيلي، أن الجندي الأردني أطلق عيارين ناريين على الجنود الذين امتنعوا عن الرد عليه بطلقات نارية.

ولم تقع إصابات إثر إطلاق النار، فيما لا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق.

ولاحقاً، أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحادث وقع على الحدود المشتركة مع الأردن وسوريا.

ووقع الأردن اتفاقية سلام مع إسرائيل عام 1994، فيما عرف باتفاقية "وادي عربة" (صحراء أردنية محاذية لفلسطين)، نصت على إنهاء حالة العداء بين الجانبين، وتطبيق أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات بين الدول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us