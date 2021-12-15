كشف استطلاع للرأي في الولايات المتحدة الأمريكية أن 3 من بين كل 10 بالغين يقولون إنهم بلا انتماء ديني.

الاستطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث، مقره مدينة نيويورك، وكشف عن نتائجه الثلاثاء.

ووفق النتائج، شهدت السنوات العشر الماضية انخفاض نسبة من يعرفون أنفسهم على أنهم مسيحيين من 75% إلى 63%.

أما المجموعة الأسرع نمواً في البلاد هي تلك المعروفة باسم "لا شيء"، إذ كانت تبلغ نسبتها 19% من إجمالي السكان عام 2011، غير أنها ارتفعت إلى 29% خلال 10 سنوات فقط.

وبحسب الاستطلاع زادت شريحة غير المنتمين إلى أي دين من الأمريكيين بنسبة 6% مقارنة بفترة ما قبل 5 سنوات، وبنسبة 10% مقارنة بما قبل 10 سنوات.

وأوضحت النتائج كذلك أن عدد البالغين الذين يقولون إنهم يصلون كل يوم، ويرون أن المعتقد الديني مهم للغاية في حياتهم، قد انخفض بشكل مطرد على مر السنين.