أكد الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني، نيقول باشينيان، خلال اجتماع ثلاثي في بروكسل مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، التزامهما بوقف إطلاق النار في قره باغ.

وذكر بيان صدر عن ميشيل، مساء الثلاثاء، أن علييف وباشينيان "أكدا أن التعهدات المحورية التي جرى تحملها في إطار البيانين الثلاثيين عن 9 نوفمبر/تشرين ثان 2020 و11 يناير/كانون أول 2021، سيجري تطبيقهما، وأنه يجب تنفيذ الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في سوتشي يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2021".

كما أشار علييف وباشينيان، إلى قرارهما بدء إعادة خطوط سكك الحديد مع إجراءات الرقابة الحدودية والجمركية.

بدوره، شدد ميشيل على أن حل القضايا الإنسانية يمثل أهمية حاسمة، داعياً إلى تسويتها جميعاً في أسرع وقت ممكن، بما في ذلك الإفراج عن المحتجزين وتحديد مصير المفقودين، بخاصة أن كل ذلك "يسهم في تهيئة الظروف لبناء الثقة والتقدم نحو السلام والمصالحة".

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مدنية مأهولة.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على أراضيها المحتلة منذ نحو 30 عاماً.