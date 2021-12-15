كشفت دراسة حديثة نشرتها المجلة الطبية البريطانية، أن علماء الصواريخ وجراحي الأعصاب ليسوا بالضرورة أكثر ذكاءً من غيرهم.

وذكرت الدراسة التي طلبت من 400 من العاملين في هذه المهن، إجراء سلسلة من المهام لاختبار قوة إدراكهم، أنهم سجلوا نتائج مماثلة لغيرهم في اختبار القدرات العقلية.

وتنتمي هذه المهام إلى "اختبار الذكاء البريطاني العظيم" الذي صممته إمبريال كوليدج بجامعة لندن، ويتضمن مجالات مثل الذاكرة العاملة، ومستوى التركيز، ومعالجة المشاعر.

وقورنت نتائج المشاركين من تلك المهن الصعبة، بنتائج نحو 18 ألف شخص لا علاقة لهم بهذه المجالات.

وخلصت الدراسة إلى أن "جراحي الأعصاب ومهندسي الفضاء لا يستحقون بالضرورة النظر إليهم بنوع من الانبهار"، مشددة على أن هناك تخصصات أخرى قد تكون على القدر نفسه من التقدير.