سياسة
1 دقيقة قراءة
قد يكون الشخص العادي أكثر ذكاء من علماء الفضاء وجراحي الأعصاب.. كيف؟
كشفت دراسة حديثة عن نتائج مدهشة فيما يتعلق بذكاء علماء الفضاء وجراحي الأعصاب مقارنة بغيرهم من الناس العاديين.. ما هي؟
قد يكون الشخص العادي أكثر ذكاء من علماء الفضاء وجراحي الأعصاب.. كيف؟
 خلصت الدراسة إلى أن "جراحي الأعصاب ومهندسي الفضاء لا يستحقون بالضرورة النظر إليهم بنوع من الانبهار". / Reuters
15 ديسمبر 2021

كشفت دراسة حديثة نشرتها المجلة الطبية البريطانية، أن علماء الصواريخ وجراحي الأعصاب ليسوا بالضرورة أكثر ذكاءً من غيرهم.

وذكرت الدراسة التي طلبت من 400 من العاملين في هذه المهن، إجراء سلسلة من المهام لاختبار قوة إدراكهم، أنهم سجلوا نتائج مماثلة لغيرهم في اختبار القدرات العقلية.

وتنتمي هذه المهام إلى "اختبار الذكاء البريطاني العظيم" الذي صممته إمبريال كوليدج بجامعة لندن، ويتضمن مجالات مثل الذاكرة العاملة، ومستوى التركيز، ومعالجة المشاعر.

وقورنت نتائج المشاركين من تلك المهن الصعبة، بنتائج نحو 18 ألف شخص لا علاقة لهم بهذه المجالات.

وخلصت الدراسة إلى أن "جراحي الأعصاب ومهندسي الفضاء لا يستحقون بالضرورة النظر إليهم بنوع من الانبهار"، مشددة على أن هناك تخصصات أخرى قد تكون على القدر نفسه من التقدير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us