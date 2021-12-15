أعلنت "كتائب عز الدين القسّام" الجناح المسلّح لحركة "حماس" الفلسطينية، الأربعاء، عن انطلاق مناورات عسكرية تهدف إلى "رفع الجهوزية القتالية".

وقالت "كتائب القسّام" في بيان: "نعلن انطلاق مناورات درع القدس التي تحاكي سيناريوهات مختلفة".

وأضافت: "هذه المناورات تأتي ضمن سلسلة من التدريبات العسكرية المتواصلة لمحاكاة مختلف أشكال العمليات القتالية".

ولم تكشف "كتائب القسّام" في بيانها، عن مدة هذه المناورات، أو أعداد المشاركين فيها.

وآخر مواجهة بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل أطلقت عليها "حماس" اسم "سيف القدس" واستمرت 11 يوماً، في الفترة بين 10 و21 مايو/أيار الماضي، ما أسفر عن استشهاد وجرح الآلاف من الفلسطينيين، فيما ردت الفصائل على العدوان بإطلاق آلاف الصواريخ تجاه معظم المدن الإسرائيلية.