صرح المستشار الألماني أولاف شولتس الأربعاء بأن حكومته ستسهل قدوم واندماج الأجانب الراغبين بالعمل في ألمانيا.

جاء ذلك في أول خطاب لشولتس أمام البرلمان كمستشار خلفاً لأنغيلا ميركل، وقال فيه إن حكومته ستحارب التطرف اليميني الذي كان بمثابة أكبر تهديد للديمقراطية في البلاد.

وتابع: "نحن بلد هجرة، لكن يجب أن نعمل على أن نصبح دولة أفضل من أجل الاندماج".

وتخطط الحكومة الجديدة، وتضم تحالفاً غير مسبوق من الديمقراطيين الاشتراكيين من يسار الوسط، وحزب الخضر البيئي والديمقراطيين الأحرار الليبراليين، لتسهيل الحصول على الجنسية الألمانية والحصول على جنسيات متعددة.