سياسة
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المؤبد لروسي أدين بقتل معارض شيشاني في ألمانيا والكرملين ينفي علاقة موسكو
أدانت محكمة ألمانية الروسي فاديم كراسيكوف، بقتل المعارض الشيشاني تورنيك خانغوشفيلي، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة، فيما نفى الكرملين مزاعم الادعاء حول علاقته بالجريمة.
المؤبد لروسي أدين بقتل معارض شيشاني في ألمانيا والكرملين ينفي علاقة موسكو
مظاهرة تطالب بالعدالة لخانغوشفيلي في موطنه بجورجيا.  / EPA
15 ديسمبر 2021

أدانت محكمة برلين الإقليمية، الأربعاء، الروسي فاديم كراسيكوف بارتكاب جريمة قتل لمعارض شيشاني في ألمانيا، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة.

وعام 2019، أثار مقتل المواطن الجورجي من أصل شيشاني تورنيك خانغوشفيلي، في حديقة عامة بوضح النهار، غضباً عارماً في ألمانيا، ودفع الحكومة إلى طرد دبلوماسيين روسيين، وهو ما قابلته موسكو برد فعل مماثل.

والأسبوع الماضي، وجه أقارب الضحية اتهاماً إلى روسيا بمحاولة توصيل رسالة إلى خصومها السياسيين عبر قتل خانغوشفيلي، المعارض الذي طلب اللجوء في ألمانيا قبل ثلاث سنوات.

أما ممثلو الادعاء، فقد زعموا أن كراسيكوف سافر إلى برلين عام 2019، بطلب من الحكومة الروسية، لارتكاب جريمة اغتيال "بأمر من الدولة"، حيث أطلق النار على رأس الضحية من الخلف، بمسدس مزود بكاتم للصوت، بالقرب من إحدى الحدائق العامة.

من جانبه، نفى الكرملين أية علاقة رسمية بالجريمة، وقال في بيان إن مزاعم التدخل الروسي "كاذبة ولا يوجد أي أساس لها".

لكن بعد أشهر من مقتل خانغوشفيلي، وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه كان "قاتلاً وقاطع طريق"، متهماً إياه بقتل العشرات أثناء اشتعال الصراع في القوقاز، وفق صحيفة الغارديان البريطانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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