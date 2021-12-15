التقى وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الأربعاء، نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية يجريها جاوش أوغلو للإمارات، حسب تغريدة نشرها على تويتر قال فيها: "سنواصل تعزيز علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع الإمارات".

وحضر اللقاء إلى جانب جاوش أوغلو، السفير التركي لدى أبو ظبي توغاي تونتشر، والقنصل التركي في دبي مصطفى إيلكر قيليتش.

ويزور الوزير التركي الإمارات استجابة لدعوة وزير خارجيتها عبد الله بن زايد آل نهيان، بين يومي 13 و15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ومن المقرر أن يبحث الجانبان العلاقات الثنائية بأبعادها المختلفة، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.