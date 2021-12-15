سياسة
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تونس..  تكدس بمحطات الوقود وتعطل لحركة المرور بعد إضراب سائقي نقل المحروقات
تسبب إعلان سائقي المحروقات بتونس الدخول في إضراب لمدة 3 أيام، في تكدس وازدحام شديدين بمحطات بيع الوقود، وتعطل لحركة المرور في شوارع العاصمة.
تونس..  تكدس بمحطات الوقود وتعطل لحركة المرور بعد إضراب سائقي نقل المحروقات
إضراب سائقي نقل الوقود في تونس يتسبب في تكدس شديد بمحطات الوقود التي أعلن بعضها نفاد مخزوناته / Reuters
15 ديسمبر 2021

تشهد محطات بيع الوقود في تونس ازدحاماً شديداً للتزود بالمحروقات بعد إعلان سائقي نقل المحروقات الدخول في إضراب لمدة 3 أيام، lما عطّل حركة المرور في شوارع العاصمة.

وحسب راديو "موزاييك إف إم" المحلي، أعلن بعض محطات الوقود نفاد المحروقات لديه بسبب الإقبال على التزود.

وكان الأمين العامّ المساعد المكلَّف القطاع الخاصّ في اتحاد عمال تونس رشاد النموشي، أكّد دخول سائقي نقل المحروقات في إضراب عن العمل لمدة 3 أيام، بداية من منتصف ليلة الأربعاء 15 ديسمبركانون الأول 2021.

وأوضح النموشي أن هذا الإضراب يأتي للمطالبة بإدراج سواقي شاحنات نقل المحروقات ضمن الاتفاقية المشتركة القطاعية للتجارة وتوزيع النفط وجميع مشتقاته.

من جهته قال عفيف المبروكي، مدير توزيع المحروقات بوزارة الصناعة التونسية، في تصريح لراديو "موزاييك إف إم"، إن الإضراب المقرَّر يخصّ شركات نقل المحروقات، لا محطات وشركات التوزيع.

وأشار إلى أن جزءاً فقط من العمال المنخرطين في اتحاد عمال تونس سيخوضون هذا الإضراب، لإشكاليات لهم مع مشغليهم بعد عدم التوصل إلى اتفاق.

ووجه المتحدث نداءً إلى المواطنين قائلاً: "لا داعي للهلع والتوجه بكثافة إلى محطات الوقود، لأن ذلك سيخلق أزمة في توفير المحروقات". وتابع: "نطمئن المواطنين أن المحروقات موجودة، واتخذنا الاستعدادات اللازمة مع مختلف شركات التوزيع، والتزويد بالمحروقات لن يتوقف".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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