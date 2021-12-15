تشهد محطات بيع الوقود في تونس ازدحاماً شديداً للتزود بالمحروقات بعد إعلان سائقي نقل المحروقات الدخول في إضراب لمدة 3 أيام، lما عطّل حركة المرور في شوارع العاصمة.

وحسب راديو "موزاييك إف إم" المحلي، أعلن بعض محطات الوقود نفاد المحروقات لديه بسبب الإقبال على التزود.

وكان الأمين العامّ المساعد المكلَّف القطاع الخاصّ في اتحاد عمال تونس رشاد النموشي، أكّد دخول سائقي نقل المحروقات في إضراب عن العمل لمدة 3 أيام، بداية من منتصف ليلة الأربعاء 15 ديسمبركانون الأول 2021.

وأوضح النموشي أن هذا الإضراب يأتي للمطالبة بإدراج سواقي شاحنات نقل المحروقات ضمن الاتفاقية المشتركة القطاعية للتجارة وتوزيع النفط وجميع مشتقاته.

من جهته قال عفيف المبروكي، مدير توزيع المحروقات بوزارة الصناعة التونسية، في تصريح لراديو "موزاييك إف إم"، إن الإضراب المقرَّر يخصّ شركات نقل المحروقات، لا محطات وشركات التوزيع.

وأشار إلى أن جزءاً فقط من العمال المنخرطين في اتحاد عمال تونس سيخوضون هذا الإضراب، لإشكاليات لهم مع مشغليهم بعد عدم التوصل إلى اتفاق.

ووجه المتحدث نداءً إلى المواطنين قائلاً: "لا داعي للهلع والتوجه بكثافة إلى محطات الوقود، لأن ذلك سيخلق أزمة في توفير المحروقات". وتابع: "نطمئن المواطنين أن المحروقات موجودة، واتخذنا الاستعدادات اللازمة مع مختلف شركات التوزيع، والتزويد بالمحروقات لن يتوقف".