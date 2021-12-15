سياسة
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المستشار الألماني: روسيا ستدفع ثمنا باهظاً إذا اجتاحت أوكرانيا
حذر المستشار الألماني أولاف شولتس روسيا خلال خطابه الأول أمام البرلمان الألماني من أنها ستدفع "ثمناً باهظاً" إذا حاولت غزو أوكرانيا. كما أكد أن الدول الأوروبية متحدة في دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.
المستشار الألماني: روسيا ستدفع ثمنا باهظاً إذا اجتاحت أوكرانيا
أولاف شولتس يقول إن أي انتهاك لوحدة الأراضي الأوكرانية سيكون له ثمن باهظ / AFP
15 ديسمبر 2021

حذر المستشار الألماني أولاف شولتس الأربعاء، روسيا من أنها ستدفع "ثمناً باهظاً" إذا حاولت غزو أوكرانيا.

جاء ذلك خلال خطابه الأول أمام البرلمان الألماني (البوندستاغ) بعد أن أدى اليمين مستشاراً جديداً للبلاد.

وأكد شولتس أن "الدول الأوروبية متحدة في دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وأضاف المستشار الألماني: "في هذه الأيام، نراقب بقلق بالغ الوضع الأمني على الحدود الروسية الأوكرانية".

وتابع قائلاً: "سنناقش آخر التطورات في المنطقة بشكل مكثف في المجلس الأوروبي وقمة الشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي المنعقدة في بروكسل بعد ظهر الأربعاء".

وأردف: "إذا لم يفهم الجميع ذلك بعد، أكرّر ما قالته سلفي (أنجيلا ميركل) إن أي انتهاك لوحدة الأراضي سيكون له ثمن، وثمن باهظ"، فيما تزداد المخاوف من اجتياح موسكو لأوكرانيا.

ودعا المستشار الألماني روسيا إلى الامتناع عن الإجراءات التصعيدية، مؤكداً أن الدول الأوروبية مستعدة "لحوار بناء" مع موسكو.

وتشهد العلاقات بين كييف وموسكو توتراً متصاعداً منذ نحو 7 سنوات، بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في دونباس.​​​​​​

ومؤخراً وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشدها للقوات بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وهددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا حال "شنها هجوما" على أوكرانيا.

من جهتها رفضت موسكو الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل الأراضي الروسية، ونفت وجود أي خطط "عدوانية" لديها تجاه أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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