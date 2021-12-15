قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس الأربعاء، إن بلاده "قلقة" إزاء نشر محتمل لقوات مجموعة فاغنر المدعومة من روسيا في مالي، مضيفاً أن عمليات المتعاقدين العسكريين الخاصة ستؤدّي إلى زعزعة استقرار المنطقة.

وذكر بيان للوزارة أن مجموعة فاغنر ستتقاضى عشرة ملايين دولار شهرياً مقابل النشر المحتمَل، وهي أموال يمكن أن تُستخدم لدعم القوات المسلحة والخدمات العامة في مالي.

وقال برايس في البيان: "قوات فاغنر، المعروفة بأنشطتها التي تزعزع الاستقرار وبانتهاكات حقوق الإنسان، لن تجلب الاستقرار لمالي بل ستزيد زعزعة استقرار البلد".

ويقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن مجموعة فاغنر لا تمثل الدولة الروسية ولا تتلقى منها أموالاً، وقال أيضاً إن المتعاقدين العسكريين بالقطاع الخاصّ لهم الحقّ في العمل والسعي وراء مصالحهم في أي مكان في العالم ما داموا لا ينتهكون القانون الروسي.

وفرض الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين عقوبات على المجموعة وكذلك على ثمانية أفراد مرتبطين بها وثلاث شركات طاقة في سوريا، متهماً المجموعة بتنفيذ عمليات سرية نيابة عن الكرملين.

وقال برايس إن الولايات المتحدة فرضت أيضاً عقوبات على المجموعة بسبب أفعال ارتكبتها في جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث "نفذت عناصر من فاغنر عمليات قتل خارج نطاق القضاء" بحقّ منتمين إلى أحد المجتمعات التي يغلب عليها المسلمون.