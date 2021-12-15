قالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة الأربعاء، إن مؤشرها لأسعار الغذاء عالمياً ارتفع للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لتبلغ أعلى مستوى لها في 10 سنوات.

وأضافت فاو في تقرير، أن مؤشرها لأسعار الغذاء عالميا ارتفع بنسبة 1.2% في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 إلى 134.4 نقطة، من 132.8 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول السابق له، مسجلاً أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران 2011.

وعلى أساس سنوي، سجّل مؤشر أسعار الغذاء العالمي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي زيادة بنسبة 27.3% عليها قبل عام، وفقاً لتقرير المنظمة الدولية.

وجاءت أكبر مساهمة في ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء من مجموعتَي الحبوب والألبان، اللتين سجّلتا ارتفاعاً بنسبة 3.1% و3.4% على الترتيب، وفق التقرير.

وقالت فاو إن مؤشر أسعار السكر ارتفع في نوفمبر/تشرين الثاني 1.4% على أساس شهري، و40% على أساس سنوي.

في المقابل أظهرت بيانات المنظمة الدولية أن مؤشّر أسعار اللحوم تراجع للشهر الرابع على التوالي، مسجّلاً في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي انخفاضاً بنسبة 0.9% على أساس شهري.

ونزلت أسعار الزيوت النباتية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنسبة 0.3% مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول السابق له.