سياسة
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الأمم المتحدة: أسعار الغذاء عالمياً تقفز إلى أعلى مستوياتها في 10 سنوات
أفادت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها، بأن مؤشرها لأسعار الغذاء عالمياً ارتفع للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لتبلغ أعلى مستوى لها في 10 سنوات.
الأمم المتحدة: أسعار الغذاء عالمياً تقفز إلى أعلى مستوياتها في 10 سنوات
فاو تقول إن مؤشرها لأسعار الغذاء عالمياً ارتفع للشهر الرابع لتبلغ أعلى مستوى لها في 10 سنوات / AFP Archive
15 ديسمبر 2021

قالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة الأربعاء، إن مؤشرها لأسعار الغذاء عالمياً ارتفع للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لتبلغ أعلى مستوى لها في 10 سنوات.

وأضافت فاو في تقرير، أن مؤشرها لأسعار الغذاء عالميا ارتفع بنسبة 1.2% في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 إلى 134.4 نقطة، من 132.8 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول السابق له، مسجلاً أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران 2011.

وعلى أساس سنوي، سجّل مؤشر أسعار الغذاء العالمي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي زيادة بنسبة 27.3% عليها قبل عام، وفقاً لتقرير المنظمة الدولية.

وجاءت أكبر مساهمة في ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء من مجموعتَي الحبوب والألبان، اللتين سجّلتا ارتفاعاً بنسبة 3.1% و3.4% على الترتيب، وفق التقرير.

وقالت فاو إن مؤشر أسعار السكر ارتفع في نوفمبر/تشرين الثاني 1.4% على أساس شهري، و40% على أساس سنوي.

في المقابل أظهرت بيانات المنظمة الدولية أن مؤشّر أسعار اللحوم تراجع للشهر الرابع على التوالي، مسجّلاً في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي انخفاضاً بنسبة 0.9% على أساس شهري.

ونزلت أسعار الزيوت النباتية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنسبة 0.3% مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول السابق له.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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