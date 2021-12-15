سياسة
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جاوش أوغلو: نخطط لزيارة الرئيس أردوغان الإمارات منتصف فبراير
الخارجية التركية تقول إن العمل جارٍ على تخطيط زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان المرتقبة للإمارات العربية المتحدة في 14-15 فبراير/شباط المقبل. وخلال زيارة أجراها وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو للإمارات، وُقّعت مذكرة تفاهم بين البلدين.
جاوش أوغلو: نخطط لزيارة الرئيس أردوغان الإمارات منتصف فبراير
وقّع البلدان مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الدبلوماسية التابعة للخارجية التركية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية الإماراتية / AA
15 ديسمبر 2021

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن العمل جارٍ على تخطيط زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان المرتقبة للإمارات العربية المتحدة في 14-15 فبراير/شباط المقبل.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الأربعاء، عقب لقاءات رسمية أجراها في الإمارات.

وأشار جاوش أوغلو إلى بدء الأعمال المتعلقة بزيارة الرئيس أردوغان للإمارات العربية المتحدة.

وخلال لقاء مولود جاوش أوغلو نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان في مقر الخارجية الإماراتية، وقّع البلدان مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية التركية، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية الإماراتية.

وعقب اللقاء الثنائي دعا آل نهيان جاوش أوغلو إلى سيارته، وتوجه الطرفان إلى المطعم لتناول العشاء.

وفي وقت سابق، التقى جاوش أوغلو، مع نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.​​​​​​

ويزور جاوش أوغلو الإمارات استجابة لدعوة وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بين يومي 13 و15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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