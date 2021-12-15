قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن العمل جارٍ على تخطيط زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان المرتقبة للإمارات العربية المتحدة في 14-15 فبراير/شباط المقبل.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الأربعاء، عقب لقاءات رسمية أجراها في الإمارات.

وأشار جاوش أوغلو إلى بدء الأعمال المتعلقة بزيارة الرئيس أردوغان للإمارات العربية المتحدة.

وخلال لقاء مولود جاوش أوغلو نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان في مقر الخارجية الإماراتية، وقّع البلدان مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية التركية، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية الإماراتية.

وعقب اللقاء الثنائي دعا آل نهيان جاوش أوغلو إلى سيارته، وتوجه الطرفان إلى المطعم لتناول العشاء.

وفي وقت سابق، التقى جاوش أوغلو، مع نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.​​​​​​

ويزور جاوش أوغلو الإمارات استجابة لدعوة وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بين يومي 13 و15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.