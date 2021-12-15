سياسة
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قبرص التركية تعرض سيارتها الكهربائية "غونسل" في لندن
شهد معرض للمركبات الكهربائية في العاصمة البريطانية لندن، عرض أول سيارة كهربائية لجمهورية شمال قبرص التركية. والسيارة "غونسل" من تصميم وتطوير وإنتاج جامعة "الشرق القريب"، احتلّت المكان المقابل لسيارات شركة "تسلا" الشهيرة خلال العرض.
قبرص التركية تعرض سيارتها الكهربائية "غونسل" في لندن
رئيس مجلس الأمناء في جامعة  الشرق القريب قال إن السيارة تقدّم فرصاً جديدة من أجل قبرص التركية وتركيا  / AA
15 ديسمبر 2021

شهد معرض المركبات الكهربائية في العاصمة البريطانية لندن، عرض أول سيارة كهربائية لجمهورية شمال قبرص التركية.

السيارة "غونسل" من تصميم وتطوير وإنتاج جامعة "الشرق القريب"، وبدأ العمل عليها عام 2016، ووُضعت مقابل سيارات شركة "تسلا" الشهيرة.

وأوضح رئيس مجلس الأمناء في الجامعة عرفان سعاد غونسل في تصريح لوكالة الأناضول، أن السيارة تقدّم فرصاً جديدة من أجل قبرص التركية وتركيا والعالم التركي.

وقال: "غونسل نتاج حلم دام 50 عاماً، وحلم الطفولة لرئيس جامعتنا ومؤسسها سعاد غونسل، وحقّقناه بجهد أكثر من 200 مهندس ومصمم في 5 أعوام".

وأشار إلى أنهم اشتروا قطعاً من 800 مورد في 40 بلداً بينها تركيا.

ولفت إلى أنهم يخططون لبدء الإنتاج المتسلسل للسيارة في منشأة تابعة للجامعة قرب العاصمة ليفكوشا نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وأكد أنهم سينتجون بدايةً 20 ألف سيارة، ويهدفون إلى زيادة الرقم وفقاً للسوق والطلب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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