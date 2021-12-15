صدّق مجلس النوب الأمريكي على مشروع قانون قدّمته الديمقراطية إلهان عمر لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا حول العالم، ردّاً على تصريحات مسيئة من النائبة الجمهورية لورين بويبرت، ضد عمر.

وصوّت لصالح مشروع القانون 219 نائباً في مجلس النواب مقابل 212، حسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية.

وذكرت شبكة CNN أن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون صوّت لصالح تمرير مشروع قانون إلهان عمر لإنشاء مكتب خاصّ داخل وزارة الخارجية لمكافحة الإسلاموفوبيا على مستوى العالم.

وقالت إن هذا التصويت جاء بعد أسبوع من تقديم الديمقراطيين التقدميين في الكونغرس مشروع قانون منفصلاً لطرد النائبة الجمهورية لورن بويبرت من لجان الكونغرس بسبب تصريحاتها التي وصفت فيها إلهان عمر المسلمة من أصول صومالية، بأنها إرهابية.

ومن شأن مشروع القانون معالجة تزايد حوادث الإسلاموفوبيا حول العالم، ولا يزال يتعيّن تمريره في مجلس الشيوخ قبل تحويله إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانوناً.

وحسب الشبكة الأمريكية، فإن مشروع القانون كان مطروحاً في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب منذ أشهر، لكن صُوّت عليه خارج إطار اللجنة بعد تعرُّض رئيسة المجلس نانسي بيلوسي لضغوط متزايدة من أعضاء في حزبها لاتخاذ إجراءات شديدة ضد بويبرت بسبب تصريحاتها المسيئة.