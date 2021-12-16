سياسة
3 دقيقة قراءة
حماس: لا جدّية لدى إسرائيل بتحريك ملف تبادل الأسرى ونبذل كل جهد لتحريرهم
ذكر رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية بحركة حماس خليل الحيّة، أن حركته "ستواصل العمل بكل جهد لتحرير الأسرى"، عقب تأكيده عدم جدية إسرائيل بتحريك ملف تبادل الأسرى. وحذّر القيادي بالحركة إسرائيل من العودة إلى المساس بالقدس والمسجد الأقصى.
حماس: لا جدّية لدى إسرائيل بتحريك ملف تبادل الأسرى ونبذل كل جهد لتحريرهم
الحيّة: التطبيع يمثّل طعنة مسمومة في خاصرة القدس وفي ظهر القضية الفلسطينية ومقاومة شعبنا - صورة أرشيفية / AFP
16 ديسمبر 2021

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس الأربعاء، إنّ إسرائيل "غير جادَّة" في تحريك ملفّ تبادل الأسرى.

وذكر رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية بالحركة خليل الحيّة، في مقابلة متلفزة عبر فضائية الأقصى (تابعة لحماس): "لا جدِّية لدى إسرائيل بتحريك ملف تبادل الأسرى".

وأكّد الحيّة أنّ حركته "ستواصل العمل بكل جهد لتحرير الأسرى بكل السبل".

وأضاف: "أسرانا أمانة في أعناقنا، ونعمل بكل جدّ واجتهاد من أجل أن ينعموا بالحرية، وسنكون أوفياء لهم".

وتحتفظ حماس بأربعة جنود إسرائيليين في قطاع غزة دون إفصاح عن أيّ معلومات بشأنهم، أُسِرَ اثنان منهم خلال الحرب الإسرائيلية في صيف 2014، فيما دخل الآخران القطاع في ظروف غامضة.

وتُصرُّ حماس على مبادلة الجنود الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين، لا سيّما من أصحاب المحكوميات العالية، في حين ترفض إسرائيل ذلك وتطالب بالإفراج عن جنودها كشرط لتحسين الأوضاع المعيشية في القطاع المحاصر منذ 2006.

وتقود مصر وساطة بين حماس وإسرائيل من أجل إبرام صفقة لتبادل الأسرى، إلّا أنّ جهودها لم تُسفِر بعدُ عن تقدُّم في هذا الملفّ.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4600 فلسطيني، 544 منهم يقضون أحكاماً بالسجن المؤبَّد لمرة واحدة أو أكثر، وفق مؤسسات مختصّة بشؤون الأسرى.

من جانب آخر، حمّل الحيّة إسرائيل تداعيات ونتائج "عبثها في مدينة القدس والمسجد الأقصى وما حولهما"، مُضيفاً أنّ "أبطالنا هناك له (الاحتلال الإسرائيلي) بالمرصاد".

وتابع: "إن عاد العدو (إسرائيل) للمساس بالقدس والأقصى فسيعود سيف القدس يقطع يد المحتلّين"، (في إشارة إلى المواجهة المُسلَّحة التي اندلعت في غزة في مايو/أيار الماضي بسبب الاعتداءات الإسرائيلية في القدس).

ولفت الحيّة إلى أنّ التطبيع (العربي مع إسرائيل) يمثِّل "طعنة مسمومة في خاصرة القدس، وفي ظهر القضية الفلسطينية ومقاومة شعبنا".

وكانت إسرائيل وقَّعت عام 2020 اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، واستئناف علاقات مع المغرب، فيما أُعلنَ قرار بتطبيع العلاقات مع السودان، فضلاً عن مساعٍ إسرائيلية أُعلِنَ عنها مؤخَّراً لإدخال دول عربية وإسلامية أخرى، بينها جزر القمر، إلى هذا الخيار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us