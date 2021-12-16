قال النظام السوري إن دفاعاته الجوية تصدت لـ"عدوان إسرائيلي" استهدف نقاطًا عسكرية تابعة لقواته جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "سانا" التابعة للنظام، عن مصدر عسكري لم تسمه، قوله إن "العدو الإسرائيلي نفذ في الساعة 00:50 صباح الخميس بالتوقيت المحلي غارة جوية استهدفت نقاطًا عسكرية جنوبي سوريا".

وأوضح المصدر أن الغارة أسفرت عن مقتل أحد عناصر النظام، مضيفاً: "غير أن أنظمتنا الدفاعية الجوية تصدّت لصواريخ العدو وأسقطت معظمها".

وتتعرض مناطق سيطرة النظام منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقواته، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها.

وعلى الرغم من عدم اعتراف إسرائيل بمثل هذه الهجمات عادة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قال قبل أيام إن "إسرائيل تلاحق قوات الشر في المنطقة على مدار الساعة، هذا يجري كل يوم تقريباً، وسوف نستمر في العمل ولن نتعب"، في إشارة إلى القصف بسوريا، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.

وتقول إسرائيل إنها تستهدف تجمعات تابعة لإيران في سوريا، في مسعى لإجهاض محاولات نقل السلاح لحزب الله في لبنان وتشكيل فصائل إيرانية في سوريا تهدّد أمن إسرائيل، وفق المزاعم.