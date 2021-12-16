سياسة
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بتهمة التجسس.. مجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية يقيل مدير فرعه في أوهايو
اتهم مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية مدير فرعه في أوهايو بأنه أرسل معلومات سرية إلى منظمة معادية للمسلمين، وقرر إقالته من منصبه.
بتهمة التجسس.. مجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية يقيل مدير فرعه في أوهايو
المجلس اتهم مدير فرع أوهايو بأنه أرسل معلومات سرية إلى منظمة معادية للمسلمين
16 ديسمبر 2021

أقال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، أكبر منظمة للدفاع عن المسلمين في الولايات المتحدة، مدير فرعه في ولاية أوهايو‭ ‬بعد اتهامات بأنه أرسل معلومات سرية إلى منظمة معادية للمسلمين.

وأفاد بيان صحفي من المجلس بأن مديره في أوهايو رومين إقبال اعترف بالعمل مع منظمة المشروع الاستقصائي حول الإرهاب (IBT)، التي تصف نفسها بأنها "مركز بيانات حول الجماعات الإرهابية الإسلامية المتطرفة"، عندما جرت مواجهته بأدلة ارتكابه لمخالفات.

وقال قادة المجلس في بيان صحفي منفصل الأربعاء: "هذه الخيانة وانتهاك الثقة خُطّط لها ولأهدافها منذ سنوات".

وفي بيان أُرسلَ عبر البريد الإلكتروني، زعمت منظمة "IBT" أن للمجلس علاقات مع حركة حماس الفلسطينية، وقالت المنظمة إنها "لن تتردّد في كشف وفضح النشاط الإسلامي المتطرف على الأراضي الأمريكية من مجموعات مثل مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية الذي يهدد أمننا القومي"، وفق زعمها.

وينفي المجلس أي علاقة له بحركة حماس.

واستأجر مكتب المجلس مختصاً في الطب الشرعي من الخارج للتحقيق في الأدلة التي تلقاها العام الماضي على أن منظمة "IBT" حاولت التسلل إلى منظمات إسلامية أمريكية مثل مجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني أبلغ المختص المجلس بأن إقبال كان يتبادل مع "IBT" المعلومات "خلسة، ومنها محادثات مسجلة وخطط استراتيجية ورسائل بريد إلكتروني خاصة"، وفقاً للبيان.

وجاء في البيان أيضاً أن الأدلة التي تلقاها المجلس العام الماضي أظهرت أن "IBT" كانت "تتواصل وتقدم المساعدات للمخابرات الإسرائيلية مع مكتب رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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