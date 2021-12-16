سياسة
2 دقيقة قراءة
لاجئة مسلمة في النرويج تربح قضية استرداد طفلها من أسرة مسيحية
بعد لجوئها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عدة دول أوروبية، تمكنت لاجئة صومالية مسلمة في النرويج من استرداد طفلها من أسرة حاضنة مسيحية في النرويج كان سُلّم لها بهدف التبني.
لاجئة مسلمة في النرويج تربح قضية استرداد طفلها من أسرة مسيحية
ماريا عبدي إبراهيم تمكنت من استرداد طفلها من أسرة مسيحية
16 ديسمبر 2021

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، بأحقية لاجئة صومالية مسلمة في استرداد طفلها من أسرة حاضنة مسيحية في النرويج كان سُلّم لها بهدف التبني.

وفي قرارها الذي أعلنته الأربعاء بعد نظر اعتراض تقدمت به الأم، قالت المحكمة إن تسليم الطفل لأسرة حاضنة مسيحية ينتهك مادة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تنظم حقّ احترام الحياة الشخصية والأسرية.

كما اتخذت المحكمة قراراً يقضي بتغريم النرويج مبلغ 30 ألف يورو تعويضاً بسبب انتهاكها للمادة المذكورة.

وجاءت الصومالية ماريا عبدي إبراهيم إلى النرويج لاجئة مع طفلها المولود في كينيا عام 2009، ورغم اعتراضها على ما زعمته السلطات حينها من أن طفلها "في خطر"، أُخذ طفلها منها وسُلّم لأسرة مسيحية حاضنة عام 2010.

وسُمح لإبراهيم برؤية طفلها 4 مرات عام 2010 و6 مرات عام 2011، وفي مايو/أيار 2015 قررت المحكمة النرويجية تسليم الطفل للتبني لدى أسرة مسيحية حاضنة، لتبدأ رحلة الأم الصومالية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعدة دول أوروبية، بعد رفض الطعن الذي تقدمت به لمحكمة الاستئناف النرويجية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us