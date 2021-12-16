زعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) الخميس، أنه استطاع تفكيك خلفية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس كانت تعمل على جمع معلومات داخل إسرائيل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن جهازي الشاباك والشرطة في عملية مشتركة، اعتقلا حسين بياري، وهو مواطن عربي يحمل الجنسية الإسرائيلية ومن سكان مدينة يافا وتربطه علاقات عائلية بأسرة في قطاع غزة، ومحمد أحمد من سكان القطاع وحاصل على تصريح تجاري إسرائيلي، بشبهة التجسس لصالح حماس.

وذكرت الصحيفة أن لائحة اتهام قُدّمت بحق الشابين بتهمة التجسس لحماس، "وتَبيَّن خلال التحقيق مع أحمد أنه جُنّد لحركة حماس منذ عام 2019 ونفّذ مهامّ عدة من ضمنها جمع معلومات حول منظومة القبة الحديدية الدفاعية في مناطق مختلفة داخل إسرائيلي، كما نجح في تصوير سرّي لجنود في المحطة المركزية بمدينة عسقلان"، وفق المزاعم.

وزعمت الصحيفة أن حسين بياري جُنّد لحماس خلال السنة الماضية، "ونجح خلال فترة قصيرة في جمع معلومات حول معسكرات تابعة للجيش الإسرائيلي وكذلك الجنود ومنظومة القبة الحديدية".

وادعت "يديعوت أحرونوت" أن حماس طلبت من بياري أيضاً أن يساهم في تحريض فلسطينيي 48 ضد الدولة وتنفيذ عمليات داخل إسرائيل.

كما تدعي الشرطة الإسرائيلية أن بياري استطاع تقمص شخصية عامل في شركة توصيل أغذية من أجل جمع المعلومات.

وحسب الصحيفة، قدمت النيابة الإسرائيلية لائحة اتهام بحقهما في المحكمة المركزية بمدينة بئر السبع، ووجهت إليهما تهمة ارتكاب "مخالفات أمنية خطيرة".

ولم يصدر بيان من حركة حماس حول المزاعم الإسرائيلية، ولم تعلق الحركة على البيانات حتى اللحظة.

ولم تقدم إسرائيل أي أدلّة موثَّقة حول اتهاماتها للشابين الفلسطينيين.

ونجحت حماس غير مرة في تنفيذ اختراقات داخل إسرائيل، لكن غالبيتها اختراقات إلكترونية تتعلق بمنظومات الجيش والمنظومات الدفاعية ووسائل الإعلام التي شكّلت خطراً حقيقياً، حسب بيانات الجيش.