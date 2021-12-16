أُجبِرَت أكبر شركة ألبان في كوريا الجنوبية "سول ميلك" على الاعتذار، عقب إطلاق إعلان مثير للجدل يصوّر نساءً على أنهن أبقاراً.

وقالت شركة "سول ديري كوبيراتيف"، وهي الشركة الأم لـ"سول ميلك"، في بيان على موقعها الرسمي: "نعتذر بصدق إلى كل من شعر بعدم الارتياح تجاه إعلان الحليب الذي صدر في التاسع والعشرين من الشهر الماضي (نوفمبر/تشرين الثاني)".

ويُظهِر مقطع الفيديو الذي أعدّته الشركة الكورية رجلاً يصوّر سراً مجموعة من النساء في حقل، ثم يتحولن في ما بعد إلى أبقار.

ويقول تعليق صوتي لرجل: "تمكّنّا أخيراً من التقاط صورهن في مكان حافظت فيه الطبيعة على نظافتها"، ثم يصل الرجل، الذي يختبئ بين الأشجار، إلى مجرى مائي تشرب فيه النساء اللاتي يرتدين ملابس بيضاء الماء ويمارسن اليوغا.

وعندما يخطو الرجل على غصن عن طريق الخطأ، يثير قلق النساء فيتحولن فجأة إلى "أبقار".

وأثار الإعلان ردود فعل عنيفة وجدلاً حول التمييز الجنسي في البلاد، كما انتقد بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ما اعتبروه تبريراً لالتقاط فيديو للنساء سرّاً، وهي جريمة أصبحت مشكلة واسعة الانتشار في كوريا الجنوبية في السنوات الأخيرة.

وقبل حذفها مقطع الفيديو، دافعت "سول ميلك" عن الإعلان قائلةً إنّه فُهم على نحو مختلف عن محتواه، وإنّها لم تقصد سوى الإشارة إلى الأصول العضوية لمنتجاتها.