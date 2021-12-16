سياسة
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"أخطر وضع في 30 عاماً".. تحذيرات أوروبية ودعوات إلى عقوبات جديدة على روسيا
دعا قادة بالاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات اقتصادية جديدة على موسكو، في ضوء ما تتعرّض له دولهم من "هجوم متعدّد الجبهات" من الجانب الروسي، فيما وصف رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا الوضع بـ"الأخطر في الثلاثين عاماً الأخيرة".
"أخطر وضع في 30 عاماً".. تحذيرات أوروبية ودعوات إلى عقوبات جديدة على روسيا
الأمين العامّ لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي الخميس، مع وزير الخارجية الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل / AFP
16 ديسمبر 2021

قال قادة دول مُطِلّة على بحر البلطيق ودول وسط أوروبا الخميس، إنّ الاتحاد الأوروبي يتعرّض لهجوم متعدّد الجبهات من جانب روسيا، ودعوا إلى تأييد فرض عقوبات اقتصادية جديدة على موسكو، في حين أشارت ليتوانيا إلى احتمال شنّ ضربات عسكرية روسية من بيلاروسيا.

وتُعتَبر التحذيرات التي صدرت في قمّة الاتحاد الأوروبي من أبرز التحذيرات الصادرة في الأسابيع الأخيرة، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي "ناتو" لردع أي هجوم روسي محتمَل على أوكرانيا وتقليص هامش المفاجأة لدى موسكو.

وتبيّن مسوَّدة للبيان الختامي للقمّة أنّ قادة الاتحاد الأوروبي سيحذّرون من "عواقب هائلة" إذا غزت روسيا أوكرانيا، وهو ذات الموقف الذي تتبناه واشنطن.

وقال كريشيانيس كارينش‭ ‬رئيس وزراء لاتفيا للصحفيين: "نحن في الواقع نواجه سلسلة من الهجمات، وأراها جميعاً مرتبطة بعضها ببعض"، مُشيراً إلى لاجئين من الشرق الأوسط أرسلتهم بيلاروسيا إلى حدود الاتّحاد الأوروبي، وأسعار الغاز الطبيعي المُرتفعة ارتفاعاً مصطنَعاً بتدبير من جانب موسكو وتشويه إعلامي روسي.

ورغم أنّ رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن قال إنّ أيّ نزاع مع روسيا يجب حلَّه "بالوسائل السلمية"، فقد حاولت دول البلطيق المجاورة لروسيا التركيز على ما تراه محاولات من موسكو لطمس الخطّ الفاصل بين السلام والحرب.

وقال رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا، بعد يوم من عقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة مع أوكرانيا وجمهوريات سوفييتية سابقة في بروكسل: "نحن نواجه على الأرجح أخطر وضع في الثلاثين عاماً الأخيرة، وأنا لا أتحدَّث عن أوكرانيا وحدها، بل عن الجناح الشرقي لحلف الأطلسي".

وأوكرانيا نقطة الخلاف الرئيسية بين روسيا والغرب في الوقت الحالي، وتقول الولايات المتحدة إنّ روسيا حشدت أكثر من 100 ألف جندي على حدود أوكرانيا ربما استعداداً للغزو.

وتقول موسكو إنّ تصرّفاتها دفاعية محضة، وتتّهم كييف والغرب بالتصرّفات الاستفزازية.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس لدى وصوله إلى بروكسل للمشاركة في القمة، إنّ قادة الاتحاد الأوروبي سيشدّدون على حصانة حدود أوكرانيا.

وأيّد أيضاً قرار وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك طرد أفراد من السفارة الروسية في برلين بعد أن توصّلَت محكمة ألمانية إلى أنّ روسيا أمرت بقتل متمرّد شيشاني سابق في حديقة ببرلين في 2019.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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