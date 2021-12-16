سياسة
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وكالة الصحافة الفرنسية تنشر خريطة مُجتَزِئة لأراضٍ تركية قبل أن تصحّحها
جاء نشر الخريطة المُجتَزِئة للجانب الأوروبي من مدينة إسطنبول ومنطقة تراقيا من الأراضي التركية، قبل أن تتدارك الوكالة الفرنسية الرسمية خطئها، وتُعيد نشر الخريطة مع تعديل المساحة الجغرافية المذكورة وإضافتها إلى الأراضي التركية.
وكالة الصحافة الفرنسية تنشر خريطة مُجتَزِئة لأراضٍ تركية قبل أن تصحّحها
تُظهِر الخريطة الّتي نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية، الجانب الأوروبي من مدينة إسطنبول ومنطقة تراقيا أنّهما غير تابعتين للأراضي التركية / AFP
16 ديسمبر 2021

أثارت وكالة الصحافة الفرنسية AFP جدلاً عقب نشرها خريطة تشرح مستوى الاهتمام العالمي بالطائرات المُسيَّرة التركية.

وتُظهِر الخريطة دولاً مثل أوكرانيا وسوريا وليبيا والّتي استُخدِمَت فيها المُسيَّرات التركية على الأرض، إضافة إلى دولٍ أخرى مثل المغرب وكازاخستان وإثيبوبيا والّتي اشترت بالفعل مُسيّرات تركية الصنع.

فيما بدت الأراضي التركية في الخريطة مُجتَزَئة، حيث تصوِّر الخريطة الّتي نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية، الجانب الأوروبي من مدينة إسطنبول ومنطقة تراقيا بأنّهما غير تابعتين للأراضي التركية.

وجاء ذلك قبل أن تتدارك الوكالة الفرنسية الرسمية خطأها، وتعيد نشر الخريطة مع تعديل المساحة الجغرافية المذكورة وإضافتها إلى الأراضي التركية.

فيما عدّلت جريدة "بارونز" الأمريكية الأسبوعية، الّتي كانت نقلت الخبر عن وكالة الصحافة الفرنسية، الخبر عبر توضيح برأس الخبر عن إضافة " كل الأراضي التركية إلى الخريطة وتعديلها إلى اللون الأزرق الداكن".

مصدر:TRT عربي
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