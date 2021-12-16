سياسة
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الناتو: تعزيزات عسكرية روسية قرب أوكرانيا رغم الضغوط الدولية
أكد الأمين العام لحلف الناتو أن روسيا لا تزال تعزز قواتها العسكرية قرب أوكرانيا، مضيفاً: "لا نرى ما يشير إلى توقف أو تباطؤ التعزيزات العسكرية الروسية قرب أوكرانيا".
الناتو: تعزيزات عسكرية روسية قرب أوكرانيا رغم الضغوط الدولية
الناتو:  التعزيزات العسكرية الروسية قرب أوكرانيا ما زالت مستمرة / AA
16 ديسمبر 2021

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ الخميس إن "التعزيزات العسكرية الروسية قرب أوكرانيا لا تزال مستمرة رغم الضغوط الدولية".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بمقر الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأضاف ستولتنبرغ: "لا نرى ما يشير إلى توقف أو تباطؤ التعزيزات العسكرية الروسية قرب أوكرانيا، بل إنها لا تزال مستمرة".

وأشار إلى أنه جرى خلال الاجتماع بحث التعزيزات الروسية التي تضم عشرات الآلاف من القوات الجاهزة للقتال والدبابات والمدفعية والوحدات المدرعة والطائرات المسيرة والكثير من أنظمة الحرب الإلكترونية.

وتابع: "هذه الحشود العسكرية الكبيرة لا مبرر لها، إنها استفزازية وتزعزع الاستقرار وتقوّض الأمن في أوروبا".

وتشهد العلاقات بين كييف وموسكو توتراً متصاعداً منذ نحو 7 سنوات، بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في دونباس.

ومؤخراً، وجهت دول غربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشدها للقوات قرب الحدود الأوكرا نية.

وهددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا حال شنها هجوماً على أوكرانيا.

من جهتها، رفضت موسكو الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل الأراضي الروسية، ونفت وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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