أعلن البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء "ريبو" لأجل أسبوع، ليصبح 14 في المئة.

جاء ذلك في بيان عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية في المركزي التركي الخميس، برئاسة المحافظ شهاب قاوجي أوغلو.

وأوضح البيان أنّ اللجنة قرّرت خفض سعر الفائدة من 15 إلى 14 في المئة، بعد تقييم العوامل التي تؤثّر في السياسة النقدية مثل الطلب والتضخُّم الأساسي والعرض.

وأشار إلى أنّ استمرار التحسُّن في ميزان الحساب الجاري، المدفوع بالطلب الأجنبي، يساهم في هدف تحقيق استقرار الأسعار.

وأكّد أنّ البنك المركزي سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية تُشير إلى انخفاض دائم في التضخُّم، ويتحقق هدف 5 في المئة على المدى المتوسّط، ​بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.

يُذكر أنّ البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء "ريبو" لأجل أسبوع، ليصبح 15 في المئة.