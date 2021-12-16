سياسة
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أردوغان يعلن زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2022 في تركيا بـ50%
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعلن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في تركيا خلال عام 2022، إلى 4 آلاف و250 ليرة تركية، ويؤكد عزم حكومته وضع حد في أقرب وقت للغموض السائد في الفترة الأخيرة جرّاء التقلبات في أسعار الصرف وغلاء الأسعار.
أردوغان يعلن زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2022 في تركيا بـ50%
أردوغان أكد عزم حكومته وضع حد في أقرب وقت للغموض السائد بشأن العملة في الفترة الأخيرة / Reuters
16 ديسمبر 2021

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أن الحد الأدنى لأجور العاملين خلال عام 2022، سيكون 4 آلاف و250 ليرة. (الدولار يعادل نحو 15.50 ليرة).

وبذلك يكون الحد الأدنى للأجور ارتفع بنسبة 50% مقارنة بما كان عليه خلال 2021.

وأكد أردوغان في خطاب ألقاه بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، برفقة وزير العمل وداد بيلغين، وممثلي نقابات العمال ومانحي العمل، عزم حكومته على وضع حد في أقرب وقت للغموض السائد في الفترة الأخيرة جراء التقلبات في أسعار الصرف وغلاء الأسعار.

وأضاف: "أعتقد أننا سنقطع مسافة مهمة للغاية على طريق تعزيز أجواء الثقة والاستقرار من خلال إجراءات (اقتصادية) جديدة سننفذها".

وأردف: "لا المضاربون على أسعار الصرف والفائدة، ولا أعداء تركيا في الداخل والخارج، ولا الطامعون الجشعون، بمقدورهم تحديد مستقبل بلادنا وشعبنا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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