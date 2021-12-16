أوقفت السلطات الأمنية في البوسنة والهرسك، 8 أشخاص بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال حرب البوسنة 1992-1995.

وقال الادعاء العام البوسني في بيان، الخميس، إن قوات خاصة تابعة لوكالة التحقيقات والحماية (سيبا)، نفذت عملية أمنية أدت إلى توقيف 8 أشخاص متهمين بارتكاب جرائم حرب خلال حرب البوسنة.

وأضاف البيان، أن الأشخاص الثمانية متهمون بقتل حوالي 100 مدني بينهم نساء وأطفال في مدينتي موستار ونيفيسينيا خلال حرب البوسنة.

وأشار إلى أن القرار المتعلق بحبس المتهمين الثمانية سيجري الإدلاء به من قبل المحكمة.

يشار إلى أن الحرب البوسنية بدأت في 1 مارس/آذار 1992 وانتهت في 14 ديسمبر/كانون الأول 1995، متسببة في إبادة أكثر من 300 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة.