سياسة
2 دقيقة قراءة
3 عقاقير جديدة مضادة لكورونا تعتمدها الوكالة الأوروبية للأدوية.. ما هي؟
الوكالة الأوروبية للأدوية، توافق على 3 عقاقير للاستخدام من أجل علاج المرضى بفيروس كورونا. وأوضحت أن العلاج الأول (كزيفودي) يعتمد على الأجسام المضادة أحادية النسيلة والثاني عقار مثبط للمناعة لمعالجة حالات الالتهاب واسمه (كينيريت)، والثالث عقار فايزر .
3 عقاقير جديدة مضادة لكورونا تعتمدها الوكالة الأوروبية للأدوية.. ما هي؟
الوكالة الأوروبية وافقت على استخدام عقار فايزر المضاد لكورونا في الاستخدامات الطارئة / Reuters
16 ديسمبر 2021

وافقت الوكالة الأوروبية للأدوية، الخميس، على 3 عقاقير للاستخدام من أجل علاج المرضى بفيروس كورونا.

وقالت الوكالة، في بيان، إنها وافقت على علاجين جديدين مضادين لفيروس كورونا للاستخدام العام.

وأضافت أن "العلاج الأول (كزيفودي) يعتمد على الأجسام المضادة أحادية النسيلة من إنتاج شركة (غلاكسو سميث كلاين) والثاني عقار مثبط للمناعة مرخص في الاتحاد الأوروبي لمعالجة حالات الالتهاب المختلفة يعرف باسم (كينيريت)".

كما أعلنت الوكالة الأوروبية موافقتها على استخدام عقار فايزر المضاد لكورونا في "الاستخدامات الطارئة"، رغم أنه لم يحصل بعد على ترخيص كامل لتسويقه.

وتابعت في بيانها: "الدواء الذي لم يسمح به في الاتحاد الأوروبي بعد، يمكن استخدامه لمعالجة بالغين مصابين بكورونا لا يحتاجون إلى أكسجين إضافي لكنهم يواجهون خطراً أكبر بالانتقال إلى شكل حاد من المرض".

كما أشارت إلى أن العقار الذي أنتجته غلاكسو سميث كلاين "مخصص لعلاج مرضى كورونا من البالغين والمراهقين الذين لا يحتاجون إلى أكسجين إضافي والذين هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض".

فيما وسعت استخدام "كينيريت" ليشمل "معالجة البالغين المصابين بكورونا ويحتاجون إلى أكسجين إضافي ومعرضين لخطر الإصابة بفشل تنفسي حاد".

و"كزيفودي" هو الجسم المضاد الأحادي النسيلة الثالث المعتمد في الاتحاد الأوروبي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، بعد الموافقة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على عقاري "ريغكيرونا ورونابريف".

أما "كينيريت" فهو دواء مثبط للمناعة ويعمل كمانع لعمل مرسال كيميائي يعتبر جزءاً من العمليات المناعية التي تؤدي إلى الالتهاب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us