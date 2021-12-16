وافقت الوكالة الأوروبية للأدوية، الخميس، على 3 عقاقير للاستخدام من أجل علاج المرضى بفيروس كورونا.

وقالت الوكالة، في بيان، إنها وافقت على علاجين جديدين مضادين لفيروس كورونا للاستخدام العام.

وأضافت أن "العلاج الأول (كزيفودي) يعتمد على الأجسام المضادة أحادية النسيلة من إنتاج شركة (غلاكسو سميث كلاين) والثاني عقار مثبط للمناعة مرخص في الاتحاد الأوروبي لمعالجة حالات الالتهاب المختلفة يعرف باسم (كينيريت)".

كما أعلنت الوكالة الأوروبية موافقتها على استخدام عقار فايزر المضاد لكورونا في "الاستخدامات الطارئة"، رغم أنه لم يحصل بعد على ترخيص كامل لتسويقه.

وتابعت في بيانها: "الدواء الذي لم يسمح به في الاتحاد الأوروبي بعد، يمكن استخدامه لمعالجة بالغين مصابين بكورونا لا يحتاجون إلى أكسجين إضافي لكنهم يواجهون خطراً أكبر بالانتقال إلى شكل حاد من المرض".

كما أشارت إلى أن العقار الذي أنتجته غلاكسو سميث كلاين "مخصص لعلاج مرضى كورونا من البالغين والمراهقين الذين لا يحتاجون إلى أكسجين إضافي والذين هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض".

فيما وسعت استخدام "كينيريت" ليشمل "معالجة البالغين المصابين بكورونا ويحتاجون إلى أكسجين إضافي ومعرضين لخطر الإصابة بفشل تنفسي حاد".

و"كزيفودي" هو الجسم المضاد الأحادي النسيلة الثالث المعتمد في الاتحاد الأوروبي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، بعد الموافقة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على عقاري "ريغكيرونا ورونابريف".

أما "كينيريت" فهو دواء مثبط للمناعة ويعمل كمانع لعمل مرسال كيميائي يعتبر جزءاً من العمليات المناعية التي تؤدي إلى الالتهاب.