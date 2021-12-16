سياسة
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بعد التلويح بالانسحاب.. واشنطن تؤكد رغبتها في إتمام صفقة F-35 مع الإمارات
قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن ترغب في إتمام صفقة بيع مقاتلات F-35 للإمارات. وذلك بعد صدور تقارير حول تفكير الأخيرة في الانسحاب من الصفقة.
بعد التلويح بالانسحاب.. واشنطن تؤكد رغبتها في إتمام صفقة F-35 مع الإمارات
البنتاغون يؤكد رغبة واشنطن في إتمام صفقة مقاتلات F-35 مع الإمارات / AFP
16 ديسمبر 2021

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية الخميس، عن أن إدارة الرئيس جو بايدن ترغب في إتمام صفقة بيع مقاتلات F-35 للإمارات.

وقالت الوزارة في تصريحات نقلتها قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية) إن واشنطن "لا تزال راغبة في إتمام صفقة بيع مقاتلات F-35 للإمارات ومنفتحة على الحوار في هذا الشأن".

غير أنها في المقابل شددت على أن شروط ومتطلبات واشنطن المتعلقة ببيع الأسلحة لأي جهة خارجية "غير قابلة للتفاوض".

وأضافت: "لدى واشنطن مخاوف بشأن نقل التكنولوجيا الأمريكية الحديثة إلى دول لا تلتزم قواعد النظام الدولي".

وجاءت تصريحات الوزارة الأمريكية عقب إعلان الإمارات، الثلاثاء، أنها أبلغت الولايات المتحدة بتعليق المناقشات المرتبطة بصفقة شراء مقاتلات F-35.

وأرجع البيان قرار تعليق الصفقة في الوقت الحالي إلى "إعادة تقييم المتطلبات الاستراتيجية وتكاليف وفوائد هذه المقاتلات".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قد ذكرت الاثنين، أن الإمارات تهدد بالانسحاب من الصفقة الكبيرة المحتملة مع الولايات المتحدة التي تشمل طائرات F-35.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "الحليف الخليجي اشتكى من أن الاشتراطات الأمنية التي وضعتها الولايات المتحدة لحماية الأسلحة عالية التقنية من التجسس الصيني مرهقة للغاية.. والسيادة الوطنية للبلاد ستكون في خطر".

وترفض الولايات المتحدة الإفصاح عما إذا كانت الهواجس الأمريكية بشأن الصفقة تتعلق بدور الصين في الإمارات، لكنها أوضحت أن الشروط المتعلقة بكل صفقة عسكرية قد تكون مختلفة وفقاً للظروف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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