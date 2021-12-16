قُتل مستوطن إسرائيلي، وأصيب اثنان آخران بجروح طفيفة، الخميس، إثر إطلاق نار من مركبة مسرعة، قرب بؤرة "حومش" الاستيطانية شماليّ الضفة الغربية المحتلة، حسب إعلام عبري.

وذكرت قناة (كان) العبرية الرسمية، أنّ مستشفى "بيلينسون" الإسرائيلي (شمال)، أكد مقتل أحد المستوطنين الإسرائيليين المصابين، في عملية إطلاق النار، قرب بؤرة "حومش" الاستيطانية.

وكانت قناة (كان) الرسمية قد نقلت أنّ مركبة مسرعة أطلقت النار باتجاه عدد من المستوطنين قرب البؤرة الاستيطانية، ما أدى إلى إصابة 3 أحدهم جروحه حرجة، فيما الآخران إصابتهما بين طفيفة ومتوسطة. ليعلن لاحقاً عن وفاة المصاب بجروح خطيرة، والذي نقل إلى المشفى بطائرة مروحية.

وكانت القناة قد أشارت إلى أنّ عدداً كبيراً من قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية يجري عمليات تفتيش ومطاردة للمركبة التي تُقل منفذي عملية إطلاق النار.